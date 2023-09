Bremer Festival zeigt die weibliche Welt der Musik

Von: Thomas Kuzaj

Lady Nade alias Nadine Gingell eröffnet das Festival „Women in (E)Motion“ in diesem Jahr gemeinsam mit Holly Carter. © Alec Bowman

Bremen – Musikerinnen aus der ganzen Welt hat das Bremer Festival „Women in (E)Motion“ in den zurückliegenden Jahrzehnten in die Region geholt und vorgestellt, viele von ihnen im Rahmen exklusiver und einmaliger Auftritte – wer musikalische Entdeckungen machen möchte, ist hier garantiert richtig.

Dieser Tage gibt es wieder die Gelegenheit dazu, denn die 2023er-Ausgabe des einmal mehr durch „Sparkasse in concert“ geförderten Festivals rückt näher: In der Zeit vom 13. bis zum 30. September stehen insgesamt sechs Konzerte auf dem Programm, zwei davon sind Doppelkonzerte.

Eines davon gibt es gleich zum Auftakt am Mittwoch, 13. September, im „Kito“ an der Alten Hafenstraße 30 (Bremen-Vegesack). Um 20 Uhr tritt dort Holly Carter aus dem englischen Bristol auf, um 21.15 Uhr folgt dann Lady Nade alias Nadine Gingell, ebenfalls aus Bristol – und im „Kito“ von Holly Carter an der Pedal-Steel-Gitarre begleitet. Lady Nade werde gefeiert, „weil sie sich zu einem persönlichen Americana-Mix aus Folk, Jazz und Soul bekennt“, so Volker Steppat vom Produktionsbüro „Tradition & Moderne“, das die Konzertreihe auf die Beine stellt. Holly Carter orientiert sich an US-Größen aus Folk, Jazz und Country-Blues. „Als Gitarristin hat sie sich früh auf die sogenannte Fingerstyletechnik konzentriert: das Saitenzupfen ohne Plektrum.“ Karten für das Doppelkonzert kosten nach Angaben des Kulturbüros Nord im Vorverkauf 20 Euro und an der Abendkasse 25 Euro.

Die verbotene persische Musiktradition

Vom Bremer Instituto Cervantes unterstützt wird der Auftritt der spanischen Formation „Las Migas“ am Freitag, 15. September, in der „Music Hall Worpswede“ (20 Uhr), bevor dann am Dienstag, 19. September, wieder ein „Women-in-(E)Motion“-Termin in Bremen ansteht – um 20 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof (Findorffstraße). Dort spielt das iranische Ensemble „Mahbanoo“. Steppat: „Die große persische Musiktradition wird in der iranischen Öffentlichkeit heutzutage ausschließlich von Männern repräsentiert. Mit der islamischen Revolution 1979 wurde Frauen dort das öffentliche Singen und Musizieren untersagt.“

Und: „,Mahbanoo‘ ist ein weitgehend mit Frauen besetztes Ensemble, organisiert und geleitet von dem Lautenspieler, Vokalisten und Komponisten Majid Derakshani aus Hamburg. Er wurde in seiner iranischen Heimat für sein Engagement mit einem Berufsverbot belegt.“ Karten im Vorverkauf: 20 Euro (plus Gebühren).

Hebräische und maghrebinische Klänge

Am Donnerstag, 21. September, folgt um 20 Uhr ein weiteres Doppelkonzert im „Kito“ – mit der britischen Jazz-Pianistin Julie Sassoon, die seit 2009 in Berlin lebt (aber eigentlich aus Manchester kommt), und dem international besetzten Noga-Ritter-Quartett. Namensgeberin Noga Ritter verbindet „hebräische, westafrikanische, maghrebinische und karibische Elemente mit Pop, Jazz und Soul“, wie es heißt (Vorverkauf 20 Euro, Abendkasse 25 Euro).

Nach einem „Auswärtsspiel“ mit Ganna Gryniva im Rathaus Stuhr am 23. September endet das Bremer Festival am Sonnabend, 30. September, um 20 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof mit dem Quintett „Khyal“ um die belgische Sängerin, Texterin und Komponistin Sophie Tassignon. „Das Wort ,khyal‘ stammt aus dem Arabischen. Es steht für ,Vorstellungskraft‘, kann aber auch zum Beispiel ,.Sehnsucht nach etwas längst Vergangenem‘ bedeuten“, so Steppat. „Die Gruppe ,Khyal‘ führt auf berückende Weise arabische Poesie und Jazz zusammen.“ Karten im Vorverkauf: 20 Euro (plus Gebühren).