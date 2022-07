Bremer „Feierabendmarkt“ mit Jazz, Dips und Bio-Genüssen

Von: Thomas Kuzaj

Das Thema „Genuss“ steht beim Bremer „Feierabendmarkt“ auf dem Domshof in der Innenstadt ganz groß im Fokus. © M3B GmbH/Oliver Saul

Bremen – Das Wochenende naht. . . und mit ihm kommt – der „Feierabendmarkt“ auf dem Domshof in der Bremer Innenstadt. Zum nunmehr dritten Mal öffnet er am Freitag, 22. Juli, auf dem Areal in Sichtweite von „Open-Space“-Bühne und Ratskeller-Pavillon. Ganz genau betrachtet, öffnen die Stände auf dem Domshof in der Zeit von 16 bis 20 Uhr, der Pavillon „Ratskeller meets Küche 13“ sogar bis 22 Uhr. Dann ist wirklich Feierabend.

Der Markt soll mit einem „vielfältigen und außergewöhnlichen“ Angebot punkten, so eine „Open-Space“-Sprecherin. Einige Food-Start-ups präsentierten sich auf dem „Feierabendmarkt“ zum ersten Mal. „Es gibt zum Beispiel fermentierte Spezialitäten, außergewöhnliche Öle und Senfe, japanisch-bolivianisches Fusion Food oder georgisch inspirierte belegte Brote“, heißt es weiter. Und: „Man kann verschiedene Ziegenkäsespezialitäten kennenlernen, internationale Rohmilchkäsesorten probieren oder sich zeigen lassen, wie aus Feta, Kräutern und gutem Olivenöl sommerliche Dips entstehen.“

Zudem gibt es Bowls und Pizza, Bratwurst, Burger und Eis. Neben Kaffee und Softdrinks werden auch „Paru té“ (eine Bio-Koffein-Limo), Bio-Wein und regionales Bio-Bier ausgeschenkt. „Darüber hinaus sind zwei Stände mit Handwerkskunst und Kosmetikprodukten auf dem Markt vertreten“, so die Sprecherin.

Domshof in der Bremer City: Jazz, Kindertheater und „Worldpop“

Und zu all dem gibt es auch noch Musik! Ab 17 Uhr nämlich stehen Juan Daniel Moreno Cardenas und Felipe Ignacio Pedraza – zwei Jazz-Studenten der Hochschule für Künste, die beide E-Bass spielen. „Ihr großes gemeinsames Interesse ist es, immer wieder neu auszuloten, was mit diesem Instrument möglich ist“, heißt es in einer Vorschau. Der nächste „Feierabendmarkt“ folgt dann am Freitag, 5. August.

Auf der „Open-Space“-Bühne geht es natürlich vorher schon weiter – zum Beispiel am Sonnabend, 23. Juli. Um 12.30 Uhr ergänzt dann ein Kindertheater das Wochenmarktgeschehen. Das „Duo Kacenka“ – das sind Kristina Schönbeck (Gesang) und Katharina Hoffmann (Klavier) – präsentiert dann das Kindertheaterstück „Die Perlenauster oder Jiríks wundersame Reise“; gelesen wird die Geschichte dabei von Martin Kirchhofer.

Ebenfalls am Sonnabend, 23. Juli, steht eine „musikalische Weltreise“ auf dem Programm – die „Reiseleitung“ haben dazu um 19 Uhr Ronja Maltzahn und das „Bluebird Orchestra“. Maltzahn „spielt Cello, Gitarre, Ukulele, Piano und liebt es, Geschichten zu erzählen“, heißt es vorab. „Worldpop“, so nennt sie ihre Musik. Im vergangenen Jahr wurde die Musikerin mit dem „Panikpreis“ von Udo Lindenberg ausgezeichnet.

Live aus Salzburg nach Bremen-Schwachhausen

Szenenwechsel. . . vom Pop zur Klassik, aus der Innenstadt nach Schwachhausen. Und ein kleines bisschen auch nach Salzburg. Dort feiert am Sonnabend, 30. Juli, Mozarts „Zauberflöte“ Premiere – im Rahmen der „Salzburger Festspiele“ ist im „Haus für Mozart“ eine Neueinstudierung der Inszenierung von Lydia Steier zu sehen. Und zu sehen ist das Ganze auch in Bremen, denn das Festspielgeschehen wird an diesem Abend aus Salzburg live in das Bremer Kino „Gondel“ (Schwachhauser Heerstraße 207) übertragen – ab 18.15 Uhr, so Robert Erdmann von den Bremer Filmkunsttheatern. Tickets im Vorverkauf: um 27,50 Euro unter dieser Adresse.

Die musikalische Leitung (in Salzburg) liegt in den Händen der gefeierten Dirigentin Joana Mallwitz. Sie wurde 2019 vom Magazin „Opernwelt“ zur „Dirigentin des Jahres“ gewählt und hat 2020 mit „Così fan tutte“ als erste Frau bei den Salzburger Festspielen eine szenische Oper geleitet. Im Orchestergraben sind die Wiener Philharmoniker zu erleben. Die Live-Übertragung nach Bremen und in die „Gondel“ ist Teil der Reihe „Salzburger Festspiele im Kino“. „Salzburg ist und bleibt ganz nah – nur ein Kino weit entfernt“, so formuliert es Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser in einer Mitteilung.