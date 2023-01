Bremer Fachmesse „Gastro Ivent“: Service-Roboter ersetzen Fachkräfte

Fachmesse für Gastronomie und Genuss – die „Gastro Ivent“ in den Bremer Messehallen auf der Bürgerweide. © M3B/Jan Rathke

Bremen – Pandemie, Energiekrise, Personalmangel – auch die Gastronomiebranche hat gegenwärtig mit verschiedenen Problemen zugleich zu kämpfen. Anregungen und Impulse für Lösungen will nun eine Bremer Fachmesse liefern, die „Gastro Ivent“ in den Hallen auf der Bürgerweide.

Der Branchentreff für Gastwirte, Gemeinschaftsverpfleger und Hoteliers wird üblicherweise (und ab 2024 wieder) mit der „Fish international“ gekoppelt. Wegen einer coronabedingten Verschiebung kommt sie in diesem Jahr also Solo-Event. Fragen und Antworten zum Thema.

Wie groß ist die Fachmesse „Gastro Ivent“?

Von Sonnabend bis Montag, 28. bis 30. Januar, vereint die Messe auf einer Fläche von 9.000 Quadratmetern (in zwei Hallen) etwa 160 Aussteller aus Deutschland und den Nachbarländern. Die Messe öffnet Sonnabend und Sonntag jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr sowie am Montag von 10 bis 17 Uhr. Tageskarte online 24 Euro; Dauerkarte für alle drei Tage im Onlineverkauf 36 Euro.

Welche Themen deckt die Messe ab?

Als Netzwerktreffen gedacht, präsentieren das Organisationsteam um Projektleiterin Marta Pasierbek ein Spektrum, das von vielfach handwerklich hergestellten Lebensmitteln, Getränken und Convenience-Produkten über technische Hilfsmittel bis hin zu Mobiliar und Accessoires reicht. Kassensoftware, neue Lebensmittelprodukte, Mehrweg als Trend und Anforderung – alles Themen auf der Bürgerweide.

Spielen Trends eine Rolle?

Im Kleinen wie im Großen – um angesagte alkoholfreie „Spirituosen“, gesunde Limonaden und Bowl-Rezepte geht es hier ebenso wie um die übergeordneten gesellschaftlichen Trends „Nachhaltigkeit“ und „veganer Lifestyle“. Trends setzen wollen neun ausgewählte Gründer, die sich auf einer eigens eingerichteten „Start-up-Allee“ präsentieren – dort beginnt am Messesonnabend um 16 Uhr eine „Pitch-Night“, bei der eine Fachjury die Newcomer in Augenschein nimmt.

Mit welchen Produkten wollen Start-ups die Gastro-Branche erobern?

Ein Beispiel: „Smartmix“ aus Bremen, eine Art digitaler Assistent bei der Cocktail-Zubereitung. „Ob Caipirinha, Margarita oder Tequila Sunrise – ein perfekt zubereiteter Cocktail ist das Aushängeschild einer jeden Bar“, heißt es bei der Messegesellschaft M3B. „Doch im Zuge des Fachkräftemangels und bei ständig wechselndem Personal braucht es auch jemanden, der die gewünschte Qualität dauerhaft liefern kann.“ Eben hier kommt die Start-up-Entwicklung „Smartmix“ ins Spiel: „Das Gerät führt leicht verständlich durch die Cocktailzubereitung und erfasst dabei jeden Milliliter an Ausschank. Das sorgt nicht nur für Präzision und gleichbleibende Qualität, sondern hilft auch bei der Inventur.“

Landauf, landab klagen Gastwirte und Hoteliers über fehlendes (Fach-)Personal. Wie greift die Messe dieses Thema auf?

Da gibt es auch durchaus ungewöhnliche Zugänge. Beispiel: Service-Roboter ersetzen fehlende Fachkräfte. Motto: Digitalisierung und Automatisierung von Abläufen, wo es möglich ist. Dazu könnte auch der Einsatz von Robotern im Service gehören. Drei Anbieter zeigen auf der „Gastro Ivent“ ihre digitalen Helferlein – „Giovanni L.“, „Eventfittery“ und „Dig-Panda“, so heißen sie. Sie alle können helfen bei der Annahme von Bestellungen und bei der Auslieferung.

Auch regionale Anbieter sind bei der Fachmesse mit von der Partie. © M3B/Jan Rathke

Bremen ist eine klassische Kaffeestadt, nicht zuletzt durch die Häfen, die hanseatischen Handelsbeziehungen und die vielen Röstereien. Welche Rolle spielt die gute Tasse Bohnenkaffee auf der Messe?

Mit einem großen „Coffee-Style-Bereich” greifen die Organisatoren das Thema lifestylemäßig auf. „Bremen ist schließlich eine traditionelle Kaffeehandelsmetropole. Außerdem haben die Bremer sogar ein eigenes Wort fürs Kaffeetrinken erfunden. Hier geht man nämlich ,kaffeesieren’”, sagt Projektleiterin Pasierbek. Da passt es, dass im Rahmen der „Gastro Ivent“ die Deutsche Cuptasting-Meisterschaft der „Specialty Coffee Association Germany“ (SCA) ausgetragen wird. Vom Barista und Röster über Rohkaffeeimporteure messen sich verschiedene Kaffeefachleute dabei in Sachen hochfeiner Sensorik.