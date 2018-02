Extremsportler Emin da Silva legt 45 Stunden auf dem Laufband zurück

Es ist vollbracht

+ © Eike Nienaber Emin da Silva wurde auch von Willi Lemke unterstützt. © Eike Nienaber

Bremen - In 45 Stunden 240 Kilometer mit rund 303.150 Schritten zurückgelegt, dabei literweise verloren und einen großen Topf Spenden gesammelt – so die Bilanz von Emin da Silvas „run45“ im Bremer Weserpark, den der Extremsportler am Freitagnachmittag vor zahlreichen Schaulustigen sogar noch mit einem finalen Spurt beenden konnte.