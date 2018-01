Ermittlungsgruppe „Straßendeal“: Polizei verhaftet zwei Drogenhändler

Bremen - Die Polizei Bremen hat zwei 20-jährige Straßendealer festgenommen. Den Verhaftungen waren monatelange Ermittlungen vorangegangen.

Bereits Ende Mai begannen die Ermittlungen gegen insgesamt sieben Verdächtige, von denen einer der Polizei bereits aus dem sogenannten „Honigtopf-Verfahren" bekannt war. Dabei beobachtete die Polizei auch mehrere Drogengeschäfte im Umfeld einer größeren Diskothek am Rembertiring, heißt es im Bericht der Beamten.

„Die aktuellen Verfahren knüpfen nahtlos an das ,Honigtopf-Verfahren´ an und zeigen auf, dass es sich bei den Verdächtigen nicht um Kleinstdealer handelt, sondern der Handel mit Betäubungsmitteln berufsmäßig betrieben wird“, heißt es bei der Polizei. Durch zahlreiche verdeckte Operationen bekamen die Ermittler Einblicke in die Abläufe des Straßendeals. So mietete ein Verdächtiger eine Wohnung in Findorff an, die ausschließlich als Bunker für Drogen, entsprechende Utensilien und Geld diente.

Gut vernetzte Dealer

Außerdem gab es Hinweise auf gefälschte Papiere der Verdächtigen, für die bis zu fünfstellige Summen bezahlt wurden. Einem 20-Jährigen gelang es zudem, hohe Geldsummen in sein Heimatland zu schaffen, wo für ihn mehrere Häuser und Grundstücke gekauft wurden.

Die Dealer waren gut verenetzt: Sobald Polizisten erkannt wurden, warnten sie sich gegenseitig. Die Hauptverdächtigen dürften ersten Einschätzungen zufolge über Monate hinweg täglich zwischen 30 bis 50 Drogengeschäfte abgewickelt haben.

Mitte Dezember durchsuchten 45 Polizisten neun Objekte und wurden fündig. Sie stellten mehr als ein Kilogramm Marihuana, circa 200 Gramm Kokain, 100 Gramm unbekannte Substanz - möglicherweise Heroin- sowie knapp 12.000 Euro Bargeld, weitere BTM-Utensilien und Mobiltelefone sicher.

Ermittlungen dauern an

Während die zwei Hauptverdächtigen festgenommen wurden, wird weiter ermittelt. Derk Dreyer, Chef der Polizeiabteilung Mitte-Süd dazu: „Wir setzen durch den Einsatz der Ermittlungsgruppe in Verbindung mit unseren Maßnahmen beharrlich Nadelstiche gegen den gewerbsmäßigen Drogenhandel. Meine Mitarbeiter leisten gute Arbeit - ein toller Erfolg!"

Insgesamt hat die Polizei Bremen seit Gründung der „EG Straßendeal“ vier Haftbefehle erwirkt, 700 Verfahren eingeleitet und etwa 35 längerfristige Platzverweise erlassen.

