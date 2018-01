Bremer Eiswette endet wie seit Jahrzehnten: Weser ist eisfrei

„Geiht oer steiht“

+ © dpa Eiswettenschneider Peter Lüchinger steht bei der Eiswette vor der Weser und hält eine große Flasche und einen Bügeleisen in seinen Händen. © dpa

Bremen - Der Ausgang der traditionellen Eiswette an der Weser stand schon vorher fest: Der Fluss war am Dreikönigstag nicht zugefroren. Hunderte Menschen verfolgten am Samstag bei trockenem Wetter dennoch das Spektakel am Weserdeich nahe der Innenstadt.