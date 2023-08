Bremer City: Bovenschulte unterschreibt Mietvertrag für Stadtmusikantenhaus

Von: Thomas Kuzaj

Mappentausch beim Unterschriftenzeremoniell: Investor Christian Jacobs (l.) und Bürgermeister Andreas Bovenschulte. © Kuzaj

Jetzt ist es unterschrieben: Bremen richtet seinen berühmtesten Botschaftern ein Museum ein. Das Stadtmusikantenhaus kommt. Aber es gibt auch Kritik.

Bremen – „Ich unterschreibe jetzt bei ,Vermieter‘“, sagt der Unternehmer und Investor Dr. Christian Jacobs. Ja, richtig, genau so soll es sein. Auf der anderen Seite, gleichsam als Mieter, unterschreibt Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Damit ist der Mietvertrag für das Stadtmusikanten- und Literaturhaus im Kontorhaus am Markt am Donnerstag formell besiegelt worden.

Und damit nimmt das „Balge-Quartier“ des Investors Jacobs weiter Gestalt an. Neben dem Johann-Jacobs-Haus an der Obernstraße und dem dahinter neu geschaffenen Jacobs-Hof bilden die Stadtwaage, der Neubau des Essighauses und eben das Kontorhaus das Quartier, das seinen Namen von einem 1838 zugeschütteten Weser-Nebenarm hat. Es müsse nicht immer der große Masterplan sein, um Bereiche wie die Innenstadt voranzubringen, sagt Jacobs. „Kleine Quartiere, das funktioniert. Quartiersentwicklungen tragen Früchte.“ Das 100-Millionen-Euro-Projekt wird voraussichtlich Ende 2024 fertig sein.

Das Kontorhaus mit seiner Nähe zum Marktplatz spielt eine entscheidende Rolle in dem Plan, Innenstadt und Weser besser miteinander zu verbinden. Dafür soll es zugänglicher und durchlässiger werden – das hinderliche Hochparterre im Inneren verschwindet. Das Bauwerk aus dem Jahr 1911, ursprünglich ein Bankhaus, verbindet einen zeitgenössischen Historismus mit einem modernen Stahlskelett im Inneren. Dank dieser Stabilität sind die nun geplanten Umbauten und Neu-Nutzungen überhaupt möglich.

„Die Bremer Stadtmusikanten sind weltweit präsent“

Eine dieser neuen Nutzungen – neben Service-Appartements und Büros in den oberen Etagen – ist das Stadtmusikanten- und Literaturhaus, das als ein Herzensprojekt des Bürgermeisters und Kultursenators gilt. „Die Stadtmusikanten sind mit Abstand das bekannteste Wahrzeichen unserer Stadt, sie sind weltweit präsent“, so Bovenschulte am Donnerstag. In der Stadt aber sehe man sie kaum, einmal abgesehen von der Marcks-Bronzeplastik am Rathaus. Seit Jahrzehnten schon wird das immer wieder beklagt. Nun endlich werde man „mehr aus den Stadtmusikanten machen“, so Bovenschulte – identitätsstiftend und touristisch. Es gelte, im übertragenen Sinn und im Wortsinn „mehr Kapital“ aus Esel, Hund, Katze und Hahn zu schlagen. Eine Stadtmusikanten-Schau „mit modernster Technik“ solle „Menschen aus der Stadt, aus der Region und Touristen“ gleichermaßen ansprechen – „unterhaltsam und mit Tiefgang“. Als Beispiel nannte Bovenschulte das Thema „Flucht und Migration“. „Vereint sind auch die Schwachen mächtig“, so der Sozialdemokrat.

So soll es einmal aussehen – das Kontorhaus Langenstraße im „Balge-Quartier“ in der Bremer Innenstadt. © Kuzaj

Insgesamt mietet Bremen eine Fläche von etwa 2.800 Quadratmetern zu einem monatlichen Mietpreis von 19,50 Euro je Quadratmeter an, zuzüglich Mehrwertsteuer und Nebenkosten, wie es am Donnerstag weiter hieß. Die Laufzeit des Mietvertrags beträgt 25 Jahre. Ab 2025 betragen somit die jährlichen Mietkosten etwa 902.000 Euro. Hinzu kommen Investitionskosten, die sich nach derzeitigem Stand auf etwa 13,5 Millionen Euro belaufen – und damit etwa 3,7 Millionen Euro höher liegen als bei der ersten Kostenschätzung von 2020. Der Grund dafür seien die gestiegenen Baupreise.

Die Bremer Volkshochschule agiert als Center-Manager

Melanie Landahl, Geschäftsführerin für Immobilien bei der Jacobs-Gruppe, und Architekt Rainer Schürmann. © Kuzaj

Im Haushalt der Kulturstaatsministerin sind für das Projekt 4,9 Millionen Euro veranschlagt, die restlichen Kosten trägt Bremen. Der Bund erwartet den Betrieb über 25 Jahre. Es wird davon ausgegangen, dass der zukünftige (privatwirtschaftliche) Betreiber der Stadtmusikantenausstellung – er wird noch gesucht – die Miete für die Ausstellungsfläche im Rahmen seiner Pacht an Bremen übernimmt. Auf knapp 1.000 Quadratmetern soll über Geschichte, Hintergründe und Interpretationen des Märchens informiert werden.

Bremen verbindet das Stadtmusikanten- mit dem Literaturhaus – das geschieht in der Regie der Volkshochschule. Sie fungiert als Center-Manager und vermarktet die von der öffentlichen Hand angemieteten Räumlichkeiten. Die VHS selbst soll die 230 Quadratmeter große „Willkommenshalle“ im neuen Erdgeschoss für Veranstaltungen nutzen. Sie übernimmt zudem einen Loungebereich im neu entstehenden Galeriegeschoss, der mit einem zusätzlichen modularen Lesesaal (360 Quadratmeter) viel Platz für die Bremer Literaturszene bieten soll.

Die oppositionelle FDP sieht das kritisch: „Die ehemals städtische Immobilie wurde für 17 Millionen Euro verkauft und nun werden Teile des Kontorhauses für 25 Jahre zurückgemietet – für mindestens 23 Millionen Euro. Das ist ein schlechtes Geschäft“, so der Abgeordnete Ole Humpich.