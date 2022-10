Bremer CDU fordert Medizin-Studiengang

Von: Jörg Esser

Blick in einen OP-Saal: Die Ausbildung von Nachwuchskräften sei „die sicherste Vorsorge gegen Ärztemangel“, sagt die CDU und fordert erneut den Aufbau eines Medizin-Studiengangs in Bremen. © DPA/Pleul

Die Bremer CDU fordert nachhaltige Investitionen in die Krankenhäuser und erneut einen Medizin-Studiengang.

Bremen – „Mut für mehr medizinische Zukunft“ fordert die oppositionelle Bremer CDU. Das beinhalte unter anderem ein politisches Umsteuern. „Der rot-grün-rote Senat muss seine isolierte Krankenhauspolitik aufgeben und massiv in eine sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung investieren“, sagt Rainer Bensch, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion.

Die CDU setzt unter anderem auf nachhaltige Investitionen in die Krankenhäuser, in die ambulante Infrastruktur, in eine universitäre Medizin-Ausbildung sowie in ein Forschungscluster Künstliche Intelligenz. Das sind Kernpunkte der „15 Meilensteine“ des Positionspapiers „#bremenabergesund“, das Bensch am Dienstag vorstellte. Der CDU-Mann betonte, dass das Umland in eine Versorgungsbedarfsanalyse eingebunden werden müsse. 30 bis 50 Prozent der Patienten in den Krankenhäusern der Stadt Bremen kämen schließlich aus Niedersachsen.

CDU Bremen vermisst Gesamtstrategie

Die CDU vermisst in der Gesundheitsbehörde vor allem eine „Gesamtstrategie, die stationäre und ambulante Leistungen zusammendenkt“. Rot-Grün-Rot befinde sich im „Dornröschenschlaf“ und fahre eine Politik, die ausschließlich darauf setze, das Defizit der kommunalen Klinikholding Gesundheit Nord (Geno) mit ihren vier Krankenhäusern auszugleichen. Und das ist laut Bensch mittlerweile auf 600 Millionen Euro angewachsen.

Das Positionspapier sei das Ergebnis eines breiten Diskurses der CDU mit vielen Akteuren des Gesundheitswesens. Die Diskussion fand zwischen Herbst 2021 und Herbst 2022 auf Basis von zehn Thesen der CDU-Bürgerschaftsfraktion für eine bestmögliche medizinische Versorgung statt. Strukturveränderungen und neue Investitionsstrategien stehen im Mittelpunkt. „Das ist ein atmendes Papier“, sagt der Gesundheitsexperte. „Es soll permanent weiterentwickelt werden.“

Aus Sicht der CDU sind unter anderem die gesetzlich vorgesehenen Landesinvestitionsmittel für Krankenhäuser im Land Bremen – kommunale, freigemeinnützige und private – deutlich unzureichend. Laut Krankenhausgesellschaft betrage der jährliche Mindestbedarf zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs mindestens 90 Millionen Euro. „Tatsächlich bewilligt werden pro Jahr jedoch nur 36 bis 38 Millionen Euro“, sagt Bensch. Das sei eine „fahrlässige Gesundheitspolitik“. Der CDU-Mann fordert zudem Investitionen in Köpfe.

Bremen ohne Medizin-Studiengang: „Trauriges Alleinstellungsmerkmal“

Und bringt erneut den Aufbau eines universitären Medizin-Studiengangs ins Spiel. Bremen sei das einzige Bundesland ohne Medizin-Studiengang. Das sei ein „trauriges Alleinstellungsmerkmal“. Die linke Regierung wehre sich hartnäckig gegen den Aufbau eines Universitätsstudiums Medizin, fährt Bensch fort. Das sei „ein schwerwiegender gesundheitspolitischer Fehler“. Und sagt: „Wir Christdemokraten werden aber nicht müde, den Aufbau einer Universitäts-Medizin zu fordern und weiten unser Konzept dazu aus.“ Die Ausbildung von Nachwuchskräften sei „die sicherste Vorsorge gegen Ärztemangel“. Eine medizinische Fakultät sei ein Ansiedlungsmagnet und Inkubator für Unternehmen der Medizintechnik und Künstliche Intelligenz.

Laut CDU liegen fast alle der 30 größten deutschen Medizin-Technik-Unternehmen höchstens 25 Kilometer von der nächsten Universitätsmedizin oder medizinischen Fachhochschule entfernt.

Bremen verfüge über genügend Räumlichkeiten und Labore für ein Medizin-Studium und an der Universität sowie der privaten Jacobs-Universität in Grohn auch über 33 der 36 notwendigen Professuren. Bremen habe die Ressourcen für eine medizinische Fakultät, sagt Bensch. „Nur der politische Wille fehlt.“