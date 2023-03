Rückbau zum Rohbau: So wird das frühere Bremer Bundeswehr-Hochhaus entkernt

Von: Thomas Kuzaj

Das frühere Bremer Bundeswehr-Hochhaus heute – von innen gesehen. Hier der entkernte Eingangsbereich. © Gewoba/Sessler

Bremen – Aus der Ferne sieht es beinahe aus wie immer, das frühere Bundeswehr-Hochhaus an der Falkenstraße in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs. Aus der Nähe aber wird schnell klar: es ist im Grunde nur noch die Hülle, die das Gebäude wirken lässt wie gewohnt. Das Hochhaus wird entkernt, das Areal rundum wurde freigeräumt – um in der Regie der Bremer Wohnungsbaugesellschaft Gewoba citynahen Wohnraum zu schaffen.

Die Planer hatten dem Projekt mit der Großbaustelle an der Falkenstraße 45 erst einmal einen neuen Namen gegeben: „Q45“. Die Gewoba sieht „Q45“ auch als städtebaulichen „Orientierungspunkt“, der die Innenstadt, die Überseestadt und Findorff verbindet. Bis 2007 war das Kreiswehrersatzamt hier zu finden, dann wurde die Dienststelle geschlossen. Das Bauwerk stammt aus dem Jahr 1968. Aus einer Zeit, in der Stadtplaner davon ausgingen, Bremen werde sich bis zum Jahr 2000 zu einer Millionenstadt entwickeln. Oberbaurat Willi Bornemann hatte das Hochhaus entworfen. Es ist 60 Meter hoch – einen Meter niedriger als das Siemens-Hochhaus, auch so ein großstädtisches Architektursymbol jener Tage.

Und heute? Hier hat sich viel bewegt, hier wurde viel bewegt. Schutt zum Beispiel. Schwere Bagger hatten dafür gesorgt, dass sich das etwa 4.000 Quadratmeter große Areal seit Beginn der Abbrucharbeiten Ende 2020 wieder und wieder wandelte. „Gut 6.500 Tonnen Beton wurden abgeräumt“, sagt eine Gewoba-Sprecherin. 300 Tonnen des Abbruchmaterials mussten wegen Schadstoffbelastung gesondert verarbeitet werden; so waren Ende der 60er Jahre unter anderem asbesthaltige Baustoffe verarbeitet worden. Zudem seien Wertstoffe wie Kupferschichten in Strahlenschutzdecken „bestmöglich getrennt und recycelt“ und „nutzbare Bauteile wie Armaturen und Türen“ verschiedenen Initiativen gespendet worden.

Es ging um den „kompletten Abbruch und die Entsorgung von Luftfilteranlagen, Dekontaminationsanlagen, zweier Atombunker und Einfahrtsrampen sowie der Tiefgarage mit Kellerräumen“, so die Sprecherin. „Auch eine Hausmeisterwohnung ist gewichen.“ Auf dem Areal wurden Ver- und Entsorgungsleitungen „aufgegraben und entfernt“. Im Haus verschwanden 7.000 Quadratmeter an Zwischenwänden.

Mitten in Bremen: „Beklemmende Unterwelt aus Bunkern und labyrinthischen Gängen“

All das dauerte. „Die massiven Bauteile, die eingeschränkte Zugänglichkeit in den Kellergeschossen und das Vorhandensein von Schadstoffen hat nur ein langsames Vorgehen zugelassen“, sagt „Q45“-Projektleiter Johann Christian Plagemann. „Die beklemmende Unterwelt aus Bunkern und labyrinthischen Gängen – in der man die militärische Geschichte des Gebäudes spürt – stellt uns immer wieder vor ungewöhnliche Herausforderungen. Wo hat man sonst mit Atomschutzbunkern mit Sandfiltern und Strahlenschutzdecken zu tun?“ Ein Teil der Anlagen werde deswegen als zeitgeschichtliches Zeugnis erhalten.

Die Baustelle am früheren Bundeswehr-Hochhaus im Mai 2022: Bagger, Schutt und blauer Himmel. © Kuzaj

Wenn alle Elektroinstallationen, Türen und Rohrleitungen draußen sind, Abhangdecken, Bodenbeläge und Aufzüge demontiert sind, dann bleibt der Rohbau übrig. Insgesamt belaufen sich die Kosten für Abbrucharbeiten, Entkernung und Schadstoffsanierung auf etwa drei Millionen Euro, heißt es bei der Gewoba.

Ziel: Citynahes Bremer Wohnquartier für junge Menschen

Unter dem Namen „Q45“ soll mit und neben dem früheren Bundeswehr-Hochhaus ein neues Quartier mit Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen entstehen – „mit Impulsen für die Bremer Bahnhofsvorstadt“, so das Ziel. Das Hochhaus samt „Panorama-Dach-Bar“ wird dafür mit zwei Neubauten ergänzt. „Hier schaffen wir bezahlbare Angebote für junge Menschen, die citynah und mit zeitgemäßen Angeboten leben wollen“, so Gewoba-Vorstand Dr. Christian Jaeger.

2024 soll alles fertig sein, hieß es 2021. Unter dem Eindruck von Pandemie und Krieg formuliert die Gewoba das heute vorsichtiger: „Der Baubeginn sowie auch die Fertigstellung richtet sich nach dem weiteren Fortschritt der einzelnen Maßnahmen.“ Um- und Neubaukosten? Dazu werde „aktuell noch nichts“ gesagt, heißt es auf Nachfrage.