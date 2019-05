SPD bei Europawahl stärkste Kraft im Bundesland Bremen

Bremen – Es war eine „turbulente Nacht“ für Landeswahlleiter Andreas Cors und die rund 5.000 Wahlhelfer im Land Bremen. Und es folgen weitere zumindest arbeitsreiche Tage, auch weil die Wahlbeteiligung überraschend stark gestiegen ist. Ausgezählt ist die Europawahl. Die Auszählung der Bürgerschaftswahl dauert an.

Zu den Zahlen: Bei der Europawahl im Land Bremen ist die SPD mit 24,5 Prozent der Wählerstimmen stärkste Kraft geblieben – trotz Verlusten von rund zehn Prozentpunkten gegenüber der Europawahl 2014. Auf Platz zwei landeten die Grünen mit 22,7 Prozent (plus 5,1) vor der CDU mit 21,9 Prozent (minus 0,5). Dahinter platzierten die Wähler die Linken mit 7,9 Prozent (minus 1,7), die AfD mit 7,7 (plus 1,9) und die FDP mit 4,7 Prozent (plus 1,4).

Europawahl in Bremen: „Die Partei“ gewinnt Stimmen

Auf die anderen 34 Parteien entfielen 10,7 Prozent der Stimmen. Das waren 3,6 Prozentpunkte mehr als 2014. Dabei sticht die Satireorganisation „Die Partei“ hevor – sie gewann 3,3 Prozent der Stimmen. Mehr als ein Prozent der Stimmen holte zudem die Tierschutzpartei. Die Wahlbeteiligung lag mit 62,75 Prozent mehr als 20 Prozentounkte über dem Wert von 2014, als mit 40,3 Prozent ein Allzeittief gemeldet wurde.

Bleibt ein kurzer Blick in die beiden Städte des Stadtstaates: In Bremen lag die Wahlbeteiligung bei 64,9 Prozent. Die SPD blieb vor Grünen und CDU, die Linken holte ein Prozent mehr als die AfD.

Europawahl: Bremerhaven mit geringerer Wahlbeteiligung

Die Bremerhavener sind wahlmüder. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,1 Prozent (2014: 34,6). Die SPD verbuchte ein besseres Ergebnis als in Bremen (26,3), die CDU landete weit vor den Grünen (21,7 zu 18,2). Und die AfD erzielte mit 10,9 Prozent ein zweistelliges Ergebnis.

Das Land Bremen ist zukünftig mit einem Abgeordneten in Brüssel vertreten. SPD-Mann Joachim Schuster legte eine Punktlandung hin. Sein Listenplatz 16 reichte soeben für den Einzug ins Europaparlament. Knapp gescheitert ist die auf Platz 23 gesetzte Henrike Müller für die Grünen. Die Ökopartei schickt 21 Abgeordnete nach Europa.

Bürgerschaftswahl: Auszählung bis Mittwoch

Für Cors und Co. geht das Zählen weiter. Mit einem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Bürgerschaft sei nicht vor Mittwoch zu rechnen, so der Landeswahlleiter. Dann geht es in die Etappen drei und vier. Ist das Bürgerschaftswahlergebnis eingetütet, wird der Volksentscheid über die zukünftige Nutzung des Rennbahngeländes in der Vahr und Sebaldsbrück ausgezählt – am Mittwoch oder Donnerstag.

Danach wird mit der Auswertung der Stimmzettel für die Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven und der Wahl der Beiräte im Gebiet der Stadt Bremen begonnen. Von seinen Leuten werde eine „sportliche Leistung gefordert“, sagt Cors.

Die Europawahl wurde übrigens direkt in den Wahllokalen ausgezählt, während die Wahlurnen mit den Heftchen für die Landtagswahl und den Zetteln für den Volksentscheid ins Auszählzentrum im alten Postamt 5 am Bahnhof transportiert wurden.