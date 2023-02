Bremer „Bronzemann“ steht wieder ohne Wagen da

Von: Thomas Kuzaj

Wagen weg – der Bremer „Bronzemann“ in den Wallanlagen greift gegenwärtig ins Leere. © Kuzaj

Bremen – Wechselspiele in den Wallanlagen – der „Bronzemann“ steht plötzlich schon wieder ohne Einkaufswagen da! Wie berichtet, war jüngst der Einkaufswagen verschwunden, auf den die gebeugte „Bronzemann“-Figur sich stets stützt.

Der Originalwagen war beschädigt worden – Vandalismus, womöglich aus purem, rauschhaftem Übermut, so jedenfalls die Vermutung in Behördenkreisen. Etlichen Passanten am gut frequentierten „Bronzemann“-Standort fiel die Veränderung auf, sie informierten die Ämter. Der demolierte Wagen wurde entfernt; das Kulturressort nahm per E-Mail Kontakt zum (offiziell) anonymen Schöpfer des gesellschaftskritischen Kunstwerks auf. Und der sagte Hilfe zu.

Und dann stand dieser Tage ein neuer Einkaufswagen da. Wie sich jetzt herausstellte, handelte es sich aber offenbar um einen – wie soll man sagen? – „unautorisierten“ Einkaufswagen. Es war jedenfalls nicht der, den der anonyme Künstler zugesagt hatte. Und das ist inzwischen auch vollkommen egal, denn auch dieser Wagen ist jetzt weg. Am Mittwoch stand er nicht mehr da. Der gebeugte „Bronzemann“, der augenscheinlich einen Obdachlosen darstellt, greift wieder ins Leere.

Neuer Einkaufswagen wird fest installiert

Was ist da los in den Wallanlagen, was soll jetzt geschehen? Werner Wick, der Sprecher des Bremer Kulturressorts, weiß es. Der neue, vom Künstler zur Verfügung gestellte und zum Schutz gegen Vandalismus speziell verstärkte Einkaufswagen befindet sich bereits in Obhut der Kulturbehörde, so Wick. Installieren – sprich: mit dem „Bronzemann“ verbinden – soll ihn ein Team der Bildhauerwerkstatt des Vereins „Mauern öffnen“. Die Werkstatt arbeitet mit Strafgefangenen. Nun muss noch ein Termin gefunden werden. Voraussichtlich in der nächsten Woche kommt der Wagen dann zum „Bronzemann“.

Die anonym aufgestellte Figur gilt als Arbeit eines Künstlers (oder Künstlerkollektivs) mit dem Pseudonym „Mohamed Smith“, der (oder das) auf Instagram aktiv ist. Der „Bronzemann“, der nicht zuletzt durch das Geheimnis um die Urheberschaft Diskussionen auch über Armut und Obdachlosigkeit auslöste, entwickelte sich schnell zu einem beliebten Fotomotiv. Die Kulturbehörde sorgte im Jahr 2020 dafür, dass die weit mehr als 100 Kilogramm schwere Figur durch den Verein „Mauern öffnen“ richtig abgesichert wurde. Eine Spezialmischung aus Sand und Zement verlieh dem „Bronzemann“ fortan eine solide Standfestigkeit – bald auch wieder in Verbindung mit einem Einkaufswagen.