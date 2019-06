Pflänzchen mit Charakter

Der Bremer Botaniker Jürgen Feder hat ein besonderes Faible für Pflanzen, die von den meisten anderen einfach übersehen werden. In seinem neuen Buch „Von Diven, Dränglern und Fleißigen Lieschen“ erzählt er von den speziellen Wesenszügen der manchmal unscheinbaren Wildlinge.

Bremen – Von Ilka Langkowski. Kaum einer kennt die Eigenarten der Wildgewächse auf Wiesen, Brachflächen und an Wegesrändern so gut wie Jürgen Feder. Der Botanik-Experte weiß, wann sie wachsen, wo sie wachsen, was sie suchen und was sie meiden. Anlässlich seines neuen Buches „Von Diven, Dränglern und Fleißigen Lieschen“ stellt er einige Protagonisten persönlich vor. Die naturbelassenen, mageren Grünflächen hinter dem Fallturm im Technologiepark der Bremer Uni sind ihr Lebensraum.

„Insgesamt dürften auf diesem Stückchen wohl 150 Arten sein“, sagt Feder. Schon hat er ein Frühlings-Hungerblümchen in der Hand und erzählt: „Das ist empfindlich und will nicht betreten werden. Es ist ein sogenannter Störanzeiger, den man auf offenen, mageren Böden findet.“

Im Buch erfährt der Leser außerdem, dass es ein „unerschrockener Haudrauf“ ist, der den Frühling einläutet und niemanden neben sich duldet. Ein paar Schritte weiter entdeckt Feder den Gewöhnlichen Reiherschnabel. Seine – im Verhältnis zur Wuchshöhe – überdimensionierte Samen sind wie lange spitze Waffen aufgestellt. In direkter Nachbarschaft wachsen drei wilde Sorten Vergissmeinnicht.

„Manche Leute finden eine solch unbehandelte Fläche ,usselig'“, sagt der Botaniker. „Doch es ist ein riesiges Biotop.“ Hier finden sich Pflanzen vom Typ „Spießer“, wie das Hornkraut, vom Typ „Barhocker“ wie die Nachtkerze oder vom Typ „Aschenputtel“ wie der Acker-Ehrenpreis. Während Feder erzählt, ist er schon beim nächsten Kandidaten, dem Dreifinger-Steinbrech. Es folgen Kuba-Spinat, Wildes Stiefmütterchen, Ackerschmalhalm, Platterbsenwicke und Lämmersalat. Um die Schönheit der zarten Blüten in Miniatur überhaupt zu erkennen, muss man ganz nahe heran, am besten mit einer Lupe. Durch Feders Beschreibung wird die Pflanzenwelt in der Wahrnehmung lebendig.

Feder, 1960 in Flensburg geboren, ist gelernter Landschaftsgärtner und Diplom-Ingenieur für Landespflege, Flora und Vegetationskunde. Von der klassischen Landschaftsgärtnerei nach Katalog hat er sich abgewandt. „Weniger ist manchmal mehr“, meint der Liebhaber des Wildwuchses. In diesem Fall heiße das, weniger zu gestalten, weniger zu düngen und weniger zu verdichten. Das befördere die Artenvielfalt. Jeder könne etwas dafür tun, beispielsweise indem man mal faul ist und einfach nicht im Garten arbeitet.

Was privat durch Nichtstun erreicht werden kann, erfordert in der agrargeprägten Landschaft Handlungsbedarf. Der Politik legt Feder dringend ans Herz, für eine ordnungsgemäße Landwirtschaft zu sorgen. Das Entsorgen der riesigen Güllemengen aus der intensiven Tierhaltung und das Verschwinden der Hecken und Grünstreifen für eine maximale Anbaufläche zerstöre die Umwelt. „Es ist bezeichnend, dass die Imker ihre Bienenstöcke mittlerweile in der Stadt aufstellen“, merkt Feder an.

Derzeit belohnten die Gesetze und Subventionen die industriellen Großbauern, die auf Masse und Export setzten. Die kleinen Höfe verschwänden. Feder fragt sich, warum die starke Lobby der Landwirte nicht mehr Kraft für einen Umschwung und den Schutz der Umwelt investiert. „Es geht immerhin um die Wertschätzung von Wasser, Boden und Luft“, betont der Bremer Extrembotaniker, der immer mal wieder in Talkshows auftritt und dort stets mit seiner Begeisterung für wenig bekanntes Kraut das Publikum mitreißt.

Exkursionen

Jürgen Feder Buch „Von Diven, Dränglern und Fleißigen Lieschen – Feders Charakterkunde der Pflanzen“ ist im Rowohlt-Verlag erschienen und kostet als Taschenbuch zwölf Euro, als E-Book 8,99 Euro (Kontakt: www.juergen-feder.de). Der Extrembotaniker bietet bundesweit auch Exkursionen an, sogenannte „Botanik-Safaris“. Eine kleine Auswahl aus der Region: 14. Juli, 11 Uhr, Bremerhaven, Treffpunkt Barkhausenstraße/Ecke Schleusenstraße; 7. September, 11 Uhr, Achimer Dünen, Treffunkt vor dem Krankenhaus Achim, Bierdener Mühle; 8. September, 11 Uhr, Hude, Treffpunkt vor dem Friedhof an der Kirchstraße (nördlich der Klosterruine); 12. Oktober, 11 Uhr, Bremen, rund ums Weserstadion, Treffpunkt am Straßentunnel „Auf dem Peterswerder“.

