Bremer Birgittenkloster bekommt neue Oberin

Von: Thomas Kuzaj

Schwester Elsa Vincent (l.) wird neue Oberin des Birgittenklosters im Schnoorviertel. Schwester Olga Maria Zajac geht als Novizenmeisterin nach Rom. © Haverkamp/KGV

Bremen – Das Birgittenkloster im Schnoor ist längst Teil des bremischen Stadtbilds – und auch die Birgitten selbst gehören dazu. Als Ordenskleid tragen die Schwestern einen grauen Habit mit schwarzem Schleier und darüber eine Leinenkrone aus drei weißen Leinenstreifen mit fünf roten Punkten. Die Punkte symbolisieren die fünf Wundmale Christi.

An der Spitze des Bremer Klosters steht nun ein Wechsel an, berichtet Dr. Christof Haverkamp, der Sprecher des Katholischen Gemeindeverbands in Bremen. Kurzum: Schwester Olga Maria Zajac (44), seit Juni 2020 Oberin des katholischen Klosters, wird Bremen Ende März verlassen – und dann im Mutterhaus der Birgitten in Rom als Novizenmeisterin in der Ausbildung des Ordensnachwuchses tätig sein. Die aus Lublin in Polen stammende Ordensfrau gehört seit Oktober vorigen Jahres dem fünfköpfigen Generalrat der Birgittenschwestern an. Ihre Nachfolgerin als Oberin in Bremen wird Schwester Elsa Vincent (52), die aus Indien stammt und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Sie lebt seit 2002 im Bremer Birgittenkloster, seit dem Gründungsjahr des römisch-katholischen Frauenklosters also. Im Kloster im Schnoorviertel leben insgesamt sieben Schwestern, die aus Indien und Indonesien stammen.

„Der Birgittenorden ist ein beschaulicher Orden“, so Katholiken-Sprecher Haverkamp. „Im Mittelpunkt stehen für die Schwestern das Chorgebet mehrmals am Tag und der Gottesdienst.“ Die alte Klosterregel „Bete und arbeite“ („Ora et labora“) bestimmt den Alltag der Ordensfrauen im Herzen der Hansestadt. Der Orden wurde im 14. Jahrhundert von der heiligen Birgitta von Schweden (1303 bis 1373) gegründet. Dem Orden des Allerheiligsten Erlösers („Ordo sanctissimi Salvatoris“), wie der Birgittenorden hochoffiziell heißt, gehören weltweit etwa 600 Frauen an. Bei dem Kloster im Schnoor handelt es sich um die erste Klostergründung in Bremen seit dem Mittelalter. Eine Oase im tosenden Trubel der Innenstadt: „In dem Haus können Einzelgäste und kleine Gruppen übernachten. Dafür stehen sechs Doppelzimmer und fünf Einzelzimmer zur Verfügung“, so Haverkamp.

Königsfiguren im „Atrium Kirche“

Vom Birgittenkloster geht es nun ein paar Schritte weiter in die Hohe Straße im Schatten der Propsteikirche St. Johann – wir bleiben also in „Klein-Vatikan“, im katholischen Quartier der Bremer Altstadt. Und wir besuchen hier eine Ausstellung. „Die Königinnen und Könige aus Holz, die der Bonner Diakon Ralf Knoblauch fertigt, sind für den Künstler ein Symbol für Würde“, sagt Katholiken-Sprecher Haverkamp.

Einige dieser Figuren sind nun – genauer: bis zum 23. März – in einer kleinen Ausstellung im Infozentrum „Atrium Kirche“ an der Hohen Straße 7 zu sehen. Der Eintritt ist frei. Haverkamp über den Künstler: „Mit der Frage, wieviel Würde jedem Menschen zukommt, wird Knoblauch in seiner diakonisch-pastoralen Arbeit in sozialen Brennpunkten immer wieder konfrontiert. Er antwortet darauf mit seinen bis zu 50 Zentimeter hohen, in Schwarz und Weiß gekleideten Königsfiguren. Scheinbar bescheiden und machtlos zeigt sich ihre Größe und Würde im Verborgenen.“

Knoblauchs Königsfiguren gehen übrigens in Bremen auch auf Reisen, wenn man es so ausdrücken möchte. Eine der Arbeiten zum Beispiel kommt zeitweilig in die Bildhauerwerkstatt der Justizvollzugsanstalt Oslebshausen („Mauern öffnen“), wo Strafgefangene Skulpturen fertigen. Ein weiterer König macht unterdessen Station im „Bremer Treff“, einer kirchlichen Begegnungsstätte für Menschen in Notlagen im Schnoor.

Der Schaffensprozess im Bremer „Kunstmix“

Apropos Schnoor. . . die Produzentengalerie „Kunstmix“ an der Kolpingstraße 18 eröffnet am Sonntag, 19. März, die Ausstellung die Ausstellung „Crowns and Fillings“ mit Installationen und Mixed-Media-Arbeiten der Hamburger Künstlerin Katja Staudacher. Die Vernissage dauert von 15 bis 17 Uhr, so Martin Koroscha vom „Kunstmix“-Team.

„In Katja Staudachers szenenhaft inszenierten Installationen spielt der Prozess des künstlerischen Schaffens selbst eine Rolle“, so Koroscha. „Alltägliches Material kontrastiert mit klassischer Form.“ Die Ausstellung dauert bis zum 14. April; die Öffnungszeiten der Galerie: donnerstags und freitags 16 bis 18 Uhr, sonnabends 11 bis 16 Uhr.