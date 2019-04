Deutsche Bank zieht Bilanz für 2018: Der Bremer mag Bargeld

Bremen - Von Steffen Koller. „2018 war ein herausforderndes, aber auch ein gutes Jahr.“ Dieses Resümee zog am Montag Ludwig Blomeyer von der Deutschen Bank in Bremen. Der Marktgebietsleiter Firmenkunden betonte, dass das Geldinstitut trotz vieler Umbrüche und Veränderungen „sehr, sehr solide aufgestellt“ sei. In fast allen Bereichen wurden so Zuwächse verzeichnet. Nur eine Sache sorgt für großen Ärger.

Das Geschäftsvolumen – die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen – betrug laut Blomeyer Ende 2018 im Marktgebiet Bremen/Osnabrück 7,4 Milliarden, in Bremen selbst rund 2,7 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Geschäftsvolumen im Marktgebiet so um 1,8 Prozent und um 6,8 Prozent in Bremen gesteigert werden. Sank das Depotvolumen im vergangenen Jahr in Bremen zwar um 3,7 Prozent auf 746 Millionen Euro (Marktgebiet 1,9 Milliarden Euro, minus 7,8 Prozent), so steigerte sich auf der anderen Seite das Einlagenvolumen „überproportional“, hob Blomeyer hervor. In Zahlen: 2,9 Milliarden für das Marktgebiet (ein Plus von acht Prozent), 1,3 Milliarden in Bremen (Plus von 16,6 Prozent). Auch im Bereich der Kreditvergabe verzeichneten beide Bereiche einen Zuwachs. 667 Millionen Euro betrug 2018 das Kreditvolumen für Bremen (ein Plus von 2,5 Prozent), im Marktgebiet wuchs es laut Blomeyer sogar um 2,9 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Euro. Stark im Fokus: die Finanzierung von Eigenheimen, aber auch von Wohnmobilen, hieß es.

Etwa 64 000 Kunden betreut die Deutsche Bank in Bremen an drei Standorten in Vegesack, in Schwachhausen und am Hauptsitz am Domshof, rund 200 000 sind es im Marktgebiet. Trotz immer mehr digitalter Angebote wie „Apple Pay“, das Anfang dieses Jahres eingeführt wurde, seien die Bremer weiterhin ein sehr „Bargeld affines Publikum“, sagte Sabine Niemeyer, Leiterin Privatkunden im Marktgebiet. Heißt: Der Bremer mag Bargeld und hebt dieses auch immer noch gerne ab. Da sei es besonders ärgerlich, wenn regelmäßig Geldautomaten gesprengt würden – speziell in ländlichen Gebieten, in denen die Menschen gerne Bares im Geldbeutel hätten. Niemeyer dazu: „Irre, was uns das gekostet hat. Ein Ärgernis für Bank und Kunden.“ 2018 habe beim Thema gesprengter Geldautomaten „einen unrühmlichen Höhepunkt“ dargestellt.

Neben Privatkunden betreut die Deutsche Bank auch Firmenkunden. Auch hier habe das Geldinstitut einen Zuwachs verzeichnen können. 4 000 neue Firmenkunden (bis 250 Millionen Euro Jahresumsatz) kamen deutschlandweit hinzu, 100 waren es im Marktgebiet. „Für 2019 ist die Tendenz weiter steigend“, so Ludwig Blomeyer. Im Bereich vermögende Privatkunden (Wealth Management) registrierte die Deutsche Bank zwar einen Rückgang von 274 auf 197 Millionen Euro (minus 14 Prozent), dennoch zeigte sich Dr. Martin Klinkhammer, Mitglied der Geschäftsführung, „zufrieden“ mit dem Ergebnis. Für 2019 erwarte man in diesem Segment etwa gleiche Zahlen wie im vergangenen Jahr. Zusammenfassend, so Ludwig Blomeyer, habe das Kreditinstitut 2018 „geliefert, was wir versprochen haben“.