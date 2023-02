Hat Bremer Banksy wieder zugeschlagen? Neue Skulptur in Sögestraße aufgetaucht

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Hat der Bremer Banksy wieder zugeschlagen? Nach der Bronze-Statue in den Wallanlagen ist in der Sögestraße eine neue Statue aufgetaucht.

Bremen – Auf den ersten Blick möchte man meinen, die Schweine-Familie in der Bremer Sögestraße hat Zuwachs bekommen. Doch das neue Schweinchen ist anders als die anderen, es ist rosa und besteht offenbar aus echtem Fleisch. Darauf deuten auch die Wurstpackungen hin, die vor der Statue verteilt liegen.

Die neue Schweine-Skulptur in der Sögestraße. Mittlerweile wurde sie angebaut. © Fabian Raddatz/kreiszeitung.de

Es ist offenbar das neueste Werk des Aktionskünstlers, der mittlerweile als „Bremer Banksy“ bekannt ist. Ihm wird auch der Bremer „Bronzemann“ in den Wallanlagen zugerechnet, der zuletzt ohne Wagen dastand. Auch mit der Aktion in der Sögestraße will der „Bremer Banksy“ nun wieder offenbar auf gesellschaftliche Missstände hinweisen.

Hat Bremer Banksy wieder zugeschlagen? Neue Skulptur in Sögestraße – QR-Code führt zu Video

Denn scannt man die QR-Codes, die auf den Wurst-Verpackungen angebracht sind, gelangt man zu einem Video auf dem Videodienst Vimeo, das offenbar den Entstehungsprozess der Schweine-Skulptur zeigt. Zu sehen ist, wie zahlreiche Wurst-Verpackungen aus einer Bio-Tonne geholt und dann zu dem kleinen Schweinchen geformt werden.

Musikalisch untermalt ist das Ganze mit einer umgedichteten Version des Songs „Live Is Life“ der österreichischen Band „Opus“. Doch statt des Klassikers ertönt „Fleisch ist Fleisch“, das Comedian Matze Knoop einmal mit Fleisch-Mäzen Clemens Tönnies aufgenommen hatte.

Auch interessant: Rätselhafte Madonnenerscheinung in den Bremer Wallanlagen

Zum Schluss werden noch einmal Firmenlogos namhafter Fleisch-Fabrikanten – von Tönnies bis Wiesenhof – eingeblendet, bei denen sich der Künstler „bedankt“.

Eine Kritik auf den Fleischkonsum der heutigen Gesellschaft, also? Eine Anfrage von kreiszeitung.de ließ der Video-Künstler, der sich bei Vimeo „Mohamed Smith“ nennt, noch unbeantwortet.

Statue in Bremer Sögestraße aufgetaucht: Polizei prüft Verstoß

Die Bremer Polizei hat die Statue und die Verpackungen mittlerweile eingesammelt. „Wir prüfen nun, ob es sich bei der Aktion um ‚Kunst‘ handelt oder um einen Verstoß gegen das Abfallbeseitigungs-Gesetz“, so ein Sprecher auf Nachfrage.