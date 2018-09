Staatsrat Thomas Ehmke fordert: „Bremer Bamf wieder öffnen“

Die Bamf-Außenstelle in Vegesack. Das Innenressort geht davon aus, dass die Bremer bald wieder Asylanträge bearbeiten dürfen.

Bremen - Die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sollte aus Sicht des Innenressorts zeitnah wiedereröffnet werden.

„Sie ist angekündigt worden“, sagte der Staatsrat für Inneres, Thomas Ehmke (SPD), am Donnerstag in der Bürgerschaft. Es sei bedauerlich, dass das Bundesinnenministerium noch kein konkretes Datum genannt habe, so Ehmke.

Die Mitarbeiter der Bremer Außenstelle dürfen aktuell keine Asylfälle bearbeiten, sondern kümmern sich um Integrationsprojekte. Die Bremer Behörde war im Frühjahr in den Verdacht geraten, reihenweise unrechtmäßig Asylbescheide positiv entschieden zu haben. Die Zahlen gingen weit auseinander. Die Spanne reichte von 1.200 bis zu mehr als 3.000 Fällen.

Bei der Kontrolle aller positiven Asylbescheide seit dem Jahr 2006 wurden nach einem abschließenden Prüfbericht 145 Verstöße mit „besonders schwerwiegenden Fehlern“ festgestellt. Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg waren das 1,1 Prozent aller Verfahren. Damit gab es nach den bisherigen Erkenntnissen der Bamf-Ermittler weniger gravierende Fehler als zunächst angenommen.

2.700 Verfahren mit Fehlern

Allerdings – auch das ergaben die Ermittlungen – hat es laut Bamf neben den 145 falschen Bescheiden mit gravierenden Mängeln auch 2.700 Verfahren (rund 21 Prozent) mit Fehlern gegeben. Hier monierten die Ermittler Flüchtigkeitsfehler bei der Bearbeitung. Insbesondere soll es um Fälle zwischen 2014 und 2016 gehen, sie seien nicht mit der „gebotenen Sorgfalt“ bearbeitet worden. Gezielte Nachfragen an die Asylbewerber oder an die Ausländerbehörden seien unterblieben.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bremen wegen Unregelmäßigkeiten in der Bremer Außenstelle dauern an. Die strafrechtliche Aufarbeitung werde wahrscheinlich noch viele Monate dauern, sagte Innen-Staatsrat Ehmke. Erst dann sei ein abschließendes Urteil möglich. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem gegen die frühere Außenstellen-Leiterin Ulrike B., drei Anwälte und einen Dolmetscher.

„Vorschnelle Urteile gefällt“

Die Linken in der Bürgerschaft kritisierten, zahlreiche Politiker hätten vorschnelle Urteile gefällt und so den Ruf Bremens beschädigt. „Die ursprünglich skandalträchtigen Vorwürfe haben sich weitgehend in Luft aufgelöst“, befand Sophia Leonidakis. Nach den jüngsten Erkenntnissen müsse die Außenstelle unverzüglich wiedereröffnet werden. Der Senat müsse sich auf Bundesebene dafür einsetzen. Die anderen Parteien der Bürgerschaft lehnten diesen Antrag ab. Sie verwiesen unter anderem darauf, dass das Bundesinnenministerium die Wiedereröffnung bereits angekündigt habe.

Ganz so harmlos wie die Bremer Linken sieht der neue Bamf-Präsident Hans-Eckhard Sommer die Sache offenbar nicht. Er hatte am Montag gesagt: „Bremen war schlimm, und so darf es nicht sein“.

gn/dpa