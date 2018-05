Bremer Bamf-Chefin offenbar wieder versetzt

Bremen - Und tschüss. Erst vor einer Woche ist bekannt geworden, dass Josefa Schmid als Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) leitet. Und jetzt ist die blonde Hobbysängerin, die zudem ehrenamtliche Bürgermeisterin im niederbayerischen Kollnburg ist, offenbar schon wieder abgezogen worden.

Das Regionalmagazin "buten un binnen" jedenfalls berichtet von einer Strafversetzung.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass sie in einem Bericht zum Flüchtlingsskandal in Bremen offenbar schwere Vorwürfe gegen die Zentrale in Nürnberg erhoben hat. Jetzt versucht Schmid offenbar, sich gegen ihren Abzug aus der Bremer BAMF-Außenstelle zu wehren. Sie soll beim Verwaltungsgericht einen Eilantrag gegen ihre Versetzung gestellt haben.

In einem 99-seitigen Papier äußerte Schmid offenbar den Verdacht, dass der Vorfall jahrelang von der Nürnberger Bamf-Zentrale gedeckt wurde, um das Ansehen der Behörde nicht zu schädigen. Den Berichten zufolge darf sie ihr Bremer Büro nicht mehr betreten. Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt wegen des Flüchtlingsskandals gegen Schmids Amtsvorgängerin.

