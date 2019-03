Unbekannter greift mit Pfefferspray an: 19-Jähriger verletzt

Ein 19-Jähriger ist am Bremer Bahnhofvorsplatz von einem Unbekannten mit Pfefferspray verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu dem Vorfall kam es in der Nacht zu Mittwoch gegen 3 Uhr. Der 19-jährige Mann stand am Bahnhofsvorplatz an einer Haltestelle, als der Unbekannte ihn ansprach und plötzlich mit dem Pfefferspray besprühte. Das Opfer erlitt Augenverletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Das teilt die Polizei mit.

Der flüchtige Angreifer wird als etwa 1,80 Meter groß mit kurzem, dunkelblondem Haar beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Jeans. Er soll Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421/362-3888 bei der Polizei Bremen zu melden.

