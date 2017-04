Die Kraft des Handgefertigten

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Janine Lancker, Jahrgang 1979, lebt in Bremen – und arbeitet deutschlandweit als Flipcharttrainerin und Simultanzeichnerin. Außerdem ist sie Mitglied im Verband Deutscher Schriftsteller. Für das Bremer Literaturkontor bietet sie Schreibwerkstätten an, die sich an Nachwuchsautoren richten („Vorsaison“).

Lancker hatte von Oktober 2010 bis Juli 2011 einen Lehrauftrag für kreatives Schreiben an der Bremer Universität. Anfang 2008 schloss sie ihr Studium der Kulturwissenschaft und Germanistik mit einer Arbeit zum Thema „Markenartikel – die Fetischisierung des Dinglichen“ ab. Sie ist Mitbegründerin der Autorinnenallianz „Fräulein Schmiss“. 2010 wurde sie vom Bundeswirtschaftsministerium für die Gründung ihrer Firma „Fliplance“ mit dem Titel „Kultur- und Kreativpilotin Deutschland“ ausgezeichnet.

Diese Woche wird Lancker in der Zentralbibliothek (Am Wall 201) erwartet – am Donnerstag, 6. April, um 18 Uhr, um genau zu sein. Besucher werden gebeten, den Zugang „Am Wall“ zu benutzen. Der Eintritt ist frei.

Der Auftritt der Autorin ist eine Buchpremiere. Und es geht – erraten! – um Flipcharts. Die These: „Handgefertigte Präsentationen haben eine bemerkenswerte Anziehungskraft auf unsere Wahrnehmung, gewinnen und halten unsere Aufmerksamkeit stärker, als es überperfektionierte digitale Präsentationen vermögen.“

Und eben darüber hat Lancker nun geschrieben. In der Zentralbibliothek stellt die Bremer Autorin das Kapitel „Wie Flipcharts wirken“ aus ihrem Buch „Flipchartdesign“ vor, in dem „die Wirkkraft des analogen Mediums aus wahrnehmungspsychologischer Perspektive betrachtet wird“, wie es in einer Vorschau heißt. Und weiter: „Sie zeigt und zeichnet Beispiele, die das Thema veranschaulichen.“

Lanckers „Fliplance“-Visualisierungsmethode „legt den Fokus auf die Aktivierung der Wahrnehmung“, heißt es weiter. „So richtet sich die Aufmerksamkeit aller Beteiligten im Raum wie ein Scheinwerfer auf die präsentierten Inhalte. Die schlichte und klare Bildsprache und das aussagekräftige Schriftbild führen dazu, dass Informationen neugierig aufgenommen und nachhaltig verankert werden.“ Lanckers Methode bezieht Erkenntnisse aus den Bereichen Neuromarketing und Wahrnehmungspsychologie mit ein.

Aufmerksamkeit will auch der holländische Schlagzeuger Joost Lijbaart wecken – mit seiner Musik natürlich. Und so tritt er diese Woche mit seinem Projekt „Under the Surface“ (Unter der Oberfläche) im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee auf. Am Freitag, 7. April, um 20 Uhr, um ein weiteres Mal ganz genau zu sein. Neben und mit dem Schlagzeuger Lijbaart auf der Bühne: Sanne Rambags (Stimme) und Bram Stadhouders (Gitarre). Eintritt: 25 Euro, ermäßigt 15 Euro.

Der Improvisation auf den Grund gehen

Das Trio hat sich zusammengetan „in dem Willen, der Improvisation auf den Grund zu gehen, unter die Oberfläche zu gelangen durch tiefes und konzentriertes Zuhören, Ehrlichkeit und Verletzlichkeit auf der Suche nach Natur, Raum und Stille“, so eine Sprecherin des Sendesaals. Das Album des Trios soll in diesem Monat herauskommen.

Helfrich: Trio-Premiere im Sendesaal

+ Von New York nach Bremen: Anke Helfrich. © Wibke Helfrich/Sendesaal Am Vortag – also: am Donnerstag, 6. April, um 20 Uhr – im Sendesaal: die Pianistin Anke Helfrich, die mit ihrem Trio zum ersten Mal hier spielt und den australischen Posaunisten Adrian Mears als Gast mitbringt. Und natürlich Dietmar Fuhr (Bass) sowie Jens Düppe (Schlagzeug). „In Namibia und Deutschland aufgewachsen, gehört die Pianistin Anke Helfrich inzwischen zu den herausragenden Jazzmusikerinnen in Deutschland“, heißt es im Sendesaal. „Nach ihrem Studium in den Niederlanden ging sie mit einem Stipendium nach New York.“

Dort nahm sie vor zwei Jahren auch ihre vierte CD „Dedication“ auf. Im vergangenen Jahr bekam sie dafür den Jazz-„Echo“ in der (etwas bürokratisch benannten) Kategorie „Instrumentalistin des Jahres Piano/Keyboards national“. Karten für ihren Auftritt im Sendesaal kosten Eintritt: 25 Euro, ermäßigt 15 Euro.