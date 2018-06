Bremer Arbeitnehmervertreter und Kirchen gründen „Allianz für freien Sonntag“

Bremen - Gewerkschafter und Arbeitnehmervertreter der beiden großen Kirchen haben in Bremen eine „Allianz für den freien Sonntag“ gegründet.

Ziel sei es, die schleichende Aushöhlung des Sonntagsschutzes zu stoppen und das Thema breit in der Öffentlichkeit zu diskutieren, sagte am Dienstag Mitinitiatorin Ingeborg Mehser vom evangelischen Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt. Beteiligt sind außerdem die Katholische Arbeitnehmerbewegung und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.

Die Gründungsmitglieder teilen die Sorge, dass ohne entschiedenen Widerstand weitere Lockerungen hinsichtlich der Arbeit an Sonn- und Feiertagen gefordert und umgesetzt werden. Verdi-Sprecher Herbert Behrens nannte in diesem Zusammenhang eine Kampagne der Warenhausketten Karstadt und Kaufhof, die mit ihrer Aktion „Selbstbestimmter Sonntag“ die Aufhebung des Sonntagsschutzes im Einzelhandel vorantreiben wollen.

Der Sonntag stehe unter Druck, warnte auch Bernhard Siepker von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung. „Wir Menschen haben uns der Arbeit anzupassen - alles wird der Wirtschaft untergeordnet.“ Mehser ergänzte, in Bremen müsse mittlerweile durchschnittlich jeder vierte Arbeitnehmer sonntags oder feiertags arbeiten.

In der Hansestadt sind neun verkaufsoffene Sonntage geplant

Derzeit gibt es in Bremen neun verkaufsoffene Sonntage wie etwa zum „Erdbeerfest“ in Habenhausen, zum Vegefest in Vegesack und zum Freimarkt in der Innenstadt. Der Allianz geht es um „effektive Kontrollen“, was diese Ausnahmeregelungen für eine Sonntagsöffnung angeht. Außerdem soll über Lobbyarbeit eine Ausweitung verhindert werden. Dazu seien Aktionen zum nächsten internationalen Tag des freien Sonntags am 3. März 2019 geplant, ergänzte Mehser.

Kollektive Ruhepausen seien wichtig für die Gesellschaft. Mehser sagte: „Der Sonntag steht dafür wie kein anderer Tag.“ Er repräsentiere eine verlässlich freie Zeit für Gemeinschaft. Auch soziales, sportliches und politisches Engagement in Gruppen, Verbänden und Vereinen sei von einem gemeinsamen Zeitrhythmus abhängig. Der Feierabend biete vielfach nur Raum für die persönliche Erholung.

Die Flexibilität der Beschäftigten habe ihre Grenze im Bedürfnis nach Ruhe und Abstand vom Arbeitsprozess. Aus diesen Gründen müsse die Sonntagsarbeit die Ausnahme für gesellschaftliche Notwendigkeiten wie Pflege, Mobilität und Sicherheit bleiben, betonte Behrens.

Lesen Sie auch: Experten befürchten Schwierigkeiten für kleine Einzelhändler

Auf Bundesebene wurde die „Allianz für den freien Sonntag“ bereits 2006 von Kirchen und Gewerkschaften gegründet. Inzwischen gibt es deutschlandweit auf Landesebene und in Regionen fast 80 Bündnisse. - epd

Rubriklistenbild: © dpa