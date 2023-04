Junge Räuber überfallen und verletzten Passanten in der Bremer Altstadt

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Ein Räuber-Duo hat ein Pärchen in der Nacht zu Ostersonntag in der Bremer Altstadt ausgeraubt und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Bremen – Die Polizei in Bremen sucht nach einem Raub-Überfall am Ostersonntag, 9. April 2023, nach Zeugen. Wie die Beamten berichten, sprachen zwei junge Männer einen 59-Jährigen und seine 55 Jahre alte Begleiterin gegen 23:30 Uhr am Unser Lieben Frauen Kirchhof an und fragten nach Geld.

Die Polizei sucht nach einem Raub-Überfall nach Zeugen. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Als der Mann dies verneinte, sprühte ihm einer der beiden Räuber Reizgas ins Gesicht. Zwischen den vier Personen entstand ein Gerangel, bei dem einer der Angreifer dem 59-Jährigen das Handy stahl. Anschließend flüchteten die beiden Täter in Richtung Marktplatz. Die Frau und der Mann erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen und mussten vor Ort von Rettungssanitätern behandelt werden.

Unbekannte überfallen und verletzten Passanten in der Bremer Altstadt: Polizei sucht Zeugen

Die Räuber werden von der Polizei als etwa 20 Jahre alt und 180 Zentimeter groß beschrieben. Sie hätten einen dunklen Teint und lockige beziehungsweise kurze Haare gehabt. Beide waren dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.