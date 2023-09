Bremer Airline „Evia Aero“ produziert grünen Strom in Helsinki

Von: Jörg Esser

Partner: Florian Kruse („Evia Aero“, l.) und Esa Korjula, Chef von „Redstone Aero“. © Evia Aero

„Evia Aero“ will nachhaltiges Fliegen anbieten und setzt auf komplett nachhaltige Produkte. Jetzt steigt die Bremer Airline in Helsinki in die Produktion von grünem Storm ein.

Bremen – Die im Februar 2022 gegründete Bremer Fluggesellschaft „Evia Aero“ will nachhaltiges Fliegen mit emissionsfreien Antriebssystemen anbieten. „Die Luftfahrtbranche wird die Uhr nicht zurückdrehen können“, sagt Airline-Gründer und -Geschäftsführer Florian Kruse. Und weiter: „Der Klimawandel macht es notwendig, Dinge zu ändern. Wir müssen uns bewegen.“

Die Bremer Airline hat mittlerweile Absichtserklärungen zum Kauf von 25 voll elektrischen Regionalfliegern vom US-Unternehmen „Eviation“ und von 25 Wasserstoff-Hybridflugzeuge von der britischen Firma „Cranfield Aerospace Solutions“ unterzeichnet. Und jetzt steigt „Evia Aero“ in die Produktion von grünen Strom ein. Dafür entwickelt „Evia Aero“ zusammen mit dem finnischen Flughafenbetreiber „Redstone Aero“ am Flughafen Helsinki-East Aerodrome, eine Autostunde östlich der finnischen Hauptstadt gelegen, eine 50-Watt-Photovoltaik-Anlage auf einer Fläche von 48 Hektar. „Unser Produkt soll komplett nachhaltig sein“, sagt Kruse. Und ergänzt: „Helsinki-East Aerodrome ist der erste Flughafen in Europa, an dem wir mit Partnern die Umsetzung unserer nachhaltigen Wertschöpfungskette realisieren.“

Das Gesamtinvestitionsvolumen am finnischen Regionalflughafen veranschlagen „Evia Aero“ und „Redstone Aero“ auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Neben einer gemeinsamen Energiegesellschaft zur Errichtung der Photovoltaik-Anlage mit Sitz in Finnland will sich „Evia Aero“ nach eigenen Angaben auch an dem Flughafen beteiligen. Nach Erhalt der notwendigen Genehmigungen gehen die Projektpartner von einer Umsetzung innerhalb von 24 Monaten bis zur Betriebsfähigkeit aus, heißt es. „In weiteren Projektschritten werden auf dem Flughafen auch elektrische Ladestationen für Flugzeuge, Pufferbatterien zur Zwischenspeicherung und Kleinelektrolyseure errichtet, um auch wasserstoffelektrische Flugzeuge betanken zu können“, teilt die Bremer Airline mit.

Mittlerer zweistelliger Millionenbetrag wird investiert

„Evia (das „E“ steht für elektrisch, das „via“ ist lateinisch für „der Weg“) Aero“ wolle die gesamte Wertschöpfungskette von der Energieerzeugung über die Energiespeicherung bis hin zum operativen Flugbetrieb abdecken, sagt Kruse, der als ehemaliger Prokurist des Bremer Flughafens mit der Luftfahrtbranche vertraut ist.

Erste Flüge sind für 2026/27 geplant

Das Geschäftsmodell konzentriert sich darauf, mit Punkt-zu-Punkt-Flügen europäische Wirtschaftsregionen miteinander zu verbinden. Ab 2026/2027 will das Bremer Unternehmen mit dem grünen Fliegen starten – mit den bestellten emissionsfreien Kleinflugzeugen. Diese verfügen über neun Sitze und eine spätere Reichweite von bis zu 500 Kilometern, sagt Kruse. Mit der Flotte will „Evia Aero“ dann von mehreren Heimatbasen aus starten. Bremen zählt dazu, der Flughafen Münster/Osnabrück und jetzt Helsinki-East Aerodrome.