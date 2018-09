Bremer Ärzte dürfen künftig per Smartphone beraten

In Einzelfällen möglich

Bremen - Ärzte in Bremen dürfen Patienten in Zukunft auch ausschließlich über Kommunikationsmedien wie Tablet oder Smartphone beraten und behandeln. Allerdings solle das nur in Einzelfällen passieren, wenn es ärztlich vertretbar sei und die ärztliche Sorgfalt gewahrt werde, teilte die Bremer Ärztekammer am Donnerstag mit.