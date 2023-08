Bremer (37) nach Gewalttat in Lebensgefahr – Polizei sucht Zeugen

Von: Sebastian Peters

Die Polizei sucht drigend Zeugen (Symbolfoto) © Sebastian Peters

Der Bremer (37) wurde bewusstlos aufgefunden. Sein Zustand ist weiterhin kritisch. Die Polizei vermutet ein Gewaltverbrechen und sucht wichtige Zeugen.

Bremen – Im Steintorviertel wurde in der Nacht zu Sonntag, 20. August 2023, ein 37-jähriger Bremer mit schweren Kopfverletzungen und bewusstlos aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einer Gewalttat aus. In der Nacht zu Sonntag musste die Bremer Polizei ebenfalls zu einem weiteren Großeinsatz ausrücken.

Nach Gewalttat im Steintorviertel in Bremen – Polizei sucht wichtige Zeugen

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann gegen 3 Uhr morgens von einer Passantin an der Ecke Linienstraße / Vor dem Steintor entdeckt. Er war nicht ansprechbar und wies eine Kopfplatzwunde auf. Ein zufällig vorbeikommender Arzt half bei der Erstversorgung, bis die Rettungskräfte eintrafen. Trotz einer schnellen Versorgung vor Ort verschlechterte sich der Zustand des 37-Jährigen drastisch, nachdem er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Dort musste er notoperiert werden. Derzeit schwebt er in Lebensgefahr.

Der Verletzte hatte zuvor mit Freunden gefeiert und war später im Viertel an der Sielwallkreuzung essen. Gegen 3 Uhr gab es den letzten bekannten telefonischen Kontakt mit ihm. Kurze Zeit später wurde er bewusstlos von der Zeugin auf dem Gehweg entdeckt. Interessanterweise fehlt von seinem Handy jede Spur.

Die Kriminalpolizei appelliert nun an die Öffentlichkeit und fragt: „Wer hat in der besagten Nacht gegen 3 Uhr im Bereich der Linienstraße etwas Auffälliges beobachtet?“ Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.