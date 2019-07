Bremens Roboter-Fußballer holen sich Weltmeistertitel in Australien zurück

Software mit Sieggarantie

+ © TIM LAUE/UNIVERSITÄT BREMEN Roboter kurz vor einem Mittelfeldschuss beim Gruppenspiel gegen das „SPQR Team“ auf dem „Robo-Cup 2019“ in Sydney. © TIM LAUE/UNIVERSITÄT BREMEN

Doppelerfolg in Down Under: Mit einem 2:1-Sieg hat „B-Human“ – das gemeinsame Team der Universität Bremen und des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) – den Weltmeistertitel im australischen Sydney zurückerobert. Die Mannschaft bewies damit einmal mehr, dass sie das derzeit erfolgreichste Team in der „RoboCup Standard Platform League“ ist. Als Team „B & B“ konnten die Bremer gemeinsam mit „Berlin United“ von der Humboldt-Universität zu Berlin auch den Mixed-Team-Wettbewerb für sich entscheiden.