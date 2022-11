Bremens Ratskellermeister Karl-Josef Krötz über 33 außergewöhnliche Dienstjahre

Von: Thomas Kuzaj

Wein und Welterbe: Ratskellermeister Karl-Josef Krötz an seinem Schreibtisch im Bremer Rathaus. © Kuzaj

Bremen – Karl-Josef Krötz (65), seit 1989 als 19. Bremer Ratskellermeister im Amt, geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Frederik Janus (35), der 20. Bremer Ratskellermeister. Seit der Wechsel bekannt ist, klingelt das Telefon bei Krötz noch häufiger als sonst schon: Wegbegleiter wollen sich noch einmal bei ihm melden – und nach 33 Jahren im Amt, ungezählten Weinverkostungen und zweieinhalbtausend Kellerführungen sind das ganz schön viele!

Da wollten wir natürlich nicht fehlen. Im Interview spricht Karl-Josef Krötz über die Jahre im wohl berühmtesten Keller Deutschlands, über Menschen, Begegnungen und Erfahrungen.

Sie haben 1989 Ihre Heimat verlassen, um Ratskellermeister in Bremen zu werden. Hat Ihnen die Mosel, die Arbeit im Weinberg später gefehlt?

Nein. Das Amt des Bremer Ratskellermeisters ist eine sehr große Chance. Und wie das mit großen Chancen so ist – entweder nutzt man sie oder man trauert ihnen ewig nach. So kam es zu dem Entschluss, 300 Jahre Weinbautradition in unserer Familie ad acta zu legen.

Wo ich herkomme, da gibt es die steilsten Weinlagen Europas. Mit Technik und Geräten stößt man da schnell an Grenzen. Und dann stehen Sie da wie vor 2.000 Jahren die Römer mit der Hacke in der Hand und versuchen, dem kargen Boden das edle Gold abzuringen. Mit einer Neigung von 68 Grad sind die Weinberge dort steiler als die Skiflugschanze Oberstdorf. Und steiler als das Rathausdach in Bremen! In jungen Jahren ist das ein Gratis-Fitnessstudio. Im Alter spüren Sie jeden Knochen.

Was hat Sie am Beruf des Ratskellermeisters überrascht, womit hätten Sie nicht gerechnet?

Diese Medienpräsenz war mir unbekannt. Nach zwei Wochen in Bremen war ich so geplättet, dass ich erstmal eine Woche krank war. Da hieß es schon, der kommt nicht mehr. Aber ich kam wieder! Man ist hier Teil der Gesellschaft, man steht hier gleichsam auf dem Tablett. Es gibt nur zwei Ratskellermeister in Deutschland, einen in Bremen, einen in Lübeck.

Der Bremer Ratskeller handelt ausschließlich mit deutschem Wein. Als Sie in Bremen anfingen, waren Riesling & Co. nicht durchweg hoch angesehen. Eine qualitätsbewusste neue Winzergeneration machte sich gerade erst auf, Image (und Etiketten) zu entstauben. Wie war es für Sie, diesen Weg von Bremen aus zu begleiten?

In den 80er Jahren galt deutscher Wein als billig, süß, antiquiert – und auch noch gepanscht. Die neue Winzergeneration musste versuchen, sich an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Es galt, ein neues Geschmacksbild zu etablieren, auf trockene Weine zu setzen. Bei trockenen Weinen können Sie nichts mit Süße kaschieren. Trocken, fruchtig, klar, strahlend, animierend, das war der Weg. Eine fruchtige Säure, keine harte Säure mehr. Es war ein Neuaufbau, auch hier bei mir. Ich habe mit Winzern gearbeitet, die heute zur Weltklasse gehören, der Bremer Ratskeller ist da Talentschmiede und Referenzpunkt zugleich. In Sachen Qualität konnten wir hier auf eine jahrhundertelange Tradition zurückgreifen. So ein Neuaufbau dauert Jahre, die Winzer und wir haben dabei Hand in Hand gearbeitet. Es dauerte seine Zeit, bis das Ansehen des deutschen Weins sich wandelte. Aber die Arbeit in den Steilhängen zu Hause hatte mich geprägt, da lernt man Beharrlichkeit!

Ein wichtiger Durchbruch auf internationaler Ebene war eine Weinverkostung, die ich im Jahr 1996 organisiert – und zwei Jahre lang vorbereitet – hatte. Dazu hatten wir die internationalen Top-Weinkritiker eingeladen, die absoluten Cracks. Da hat hier Wein für 300.000 Mark auf dem Tisch gestanden, Spenden der wichtigsten Weingüter Deutschlands. Und es hat funktioniert, es war ein großer Erfolg, weil wir gezeigt haben, das Riesling zur Weltspitze des Weins gehört – und das hier, in diesen historischen Räumen mit ihrer Aura.

Und dann? Wie geht es weiter nach so einem Erfolg?

Weiterarbeiten. Immer auf dem Boden bleiben, nicht verrückt spielen.

Der Ratskellermeister gilt als bremischer „Genussbotschafter“. Wieviel diplomatisches Geschick braucht man für das Amt?

Als Botschafter ist der Bremer Ratskellermeister Repräsentant eines Traditionsunternehmens, einer Welterbestätte und auch eines Bundeslandes. Man muss das leben, ein Herz dafür haben, Leidenschaft.

Karl-Josef Krötz im Jahr 2001 – im Ratskeller. © Kuzaj

Und man muss auch Disziplin haben als Ratskellermeister. Die zeigt sich zum Beispiel bei den Proben, wo Sie auch nach dem 150. Wein noch präzise Aussagen machen müssen; und nach dem 250. ebenso. Also ist es wichtig, dass man alles, was man probiert hat, wieder ausspuckt, auch das Beste vom Besten! Winzer haben ein sehr feines Gespür für so etwas, da wird aus dem Augenwinkel registriert, wie Sie das Glas schwenken, wie Sie ausspucken, was Sie sagen. Denn all das sagt auch etwas über Sie aus. Die Winzer sind Praktiker, sie unterscheiden bei solchen Anlässen drei Kategorien – die Schwätzer, die Säufer und jene, bei denen es heißt: Wenn der Typ kommt, aufgepasst!

Sie haben im Bremer Rathaus, bei Weinpräsentationen und bei Kellerführungen viele Menschen getroffen. Wer hat Sie besonders überrascht?

Zur Zeit der Großen Koalition in Bremen hatten wir die Innenminister der Küstenländer zu Gast. Die Minister besichtigten den Rosekeller mit dem Rüdesheimer Wein von 1653, dem ältesten Fasswein Deutschlands, er ist eine Kostbarkeit unseres Welterbes. Der Rosekeller hatte eine zentrale Rolle gespielt beim Besuch der Welterbekommission. Plötzlich sagte der damalige Hamburger Innensenator Ronald Schill: Ich bin hier Gast, ich will etwas von dem Wein haben! Jeder im Raum war gespannt, was nun geschehen würde. Ich erklärte, dass dieser Wein nur außergewöhnlichen Staatsgästen angeboten worden ist, dem Kaiser, der Queen. Schill blieb bei seiner Forderung. Ich wurde deutlicher und sagte, Herr Schill, das geht nicht, Sie dürfen den Raum hier nicht entweihen. Mit dem Schill… das muss ich sagen, da war ich sauer.

Aber sonst hat es hier viele schöne und außergewöhnliche Begegnungen gegeben. Diese Genusskultur, wie sie hier herrscht, bringt Menschen zueinander und macht dadurch das Leben reicher. In diesen Räumen sind Tradition und Geschichte wirklich zu spüren. Man merkt schnell, wer dafür empfänglich ist, dafür bekommt man einen Blick… also, für mich ist Bremen ein Glücksfall.