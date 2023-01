Bremens neues Straßenbegleitgrün

Von: Thomas Kuzaj

Hier verschönert das neue Bremer Straßenbegleitgrün ein Wohnquartier in Borgfeld. © Kuzaj

Straßenbegleitgrün, so heißt – in der üppig blühenden Poesie der Behördensprache – all das, was so wächst und gedeiht am Straßenrand, auf Grünflächen an Wegen und Parkplätzen. Sich ständig vergrößernde wilde Müllhaufen natürlich ausgenommen, versteht sich. Das Straßenbegleitgrün jedenfalls, es kommt zuweilen recht trostlos daher. Besonders im Winter, wenn es zwar nicht unbedingt schneit, Straßenränder und Parkplätze jedoch in ein zuweilen undurchdringbar wirkendes Grau getaucht sind. Es lässt Grünflächen zu Grauflächen werden, buchstäblich grausam, das Ganze.

Aber in Bremen, da hat man sich jetzt etwas einfallen lassen gegen das allgegenwärtige Grau! Ein Straßenbegleitgrün nämlich, das seinen schönen Namen auch an düsteren Januartagen verdient. Es ist – wie so vieles in unseren Zeiten – womöglich eine temporäre Erscheinung, wer vermag das schon vorauszusehen. Und dennoch ist es dieser Tage in weiten Teilen der Stadt zu entdecken, gleichsam flächendeckend von der Innenstadt bis Borgfeld: Überall liegen Tannenbäume herum.

Wie eine Mischung aus fröhlich grünem Frühlingsgruß und authentisch knorriger Waldromantik liegen sie da; und dass den Weihnachtsbäumen durch ihre neue Nutzung als Straßenbegleitgrün in gewisser Weise ein längeres Leben geschenkt wird, veredelt die Geschichte mit dem wohltuend feinen Aroma der Nachhaltigkeit. So kommt auf einfache und unbürokratische Weise mehr Grün in urbane Räume, das Konzept wirkt geradezu genial.

Und wie Bremen das geschafft? Nun, mit einem Trick. Das neue Straßenbegleitgrün verdankt seine Existenz der Tatsache, dass die Stadtreinigung die Weihnachtsbäume in diesem Jahr mancherorts zu einem besonders frühen Zeitpunkt abgeholt hat. So früh, dass viele Menschen offenbar noch in Feststimmung waren und ihren Baum erst später zum Abtransport an den Straßenrand legten, nicht ahnend, dass die Müllabfuhr da längst über alle Berge war. Wie dem auch sei… wäre die Weihnachtsbaumabfuhr später (also: wie früher) gekommen, dann hätte Bremen jetzt nicht diese frühlingshafte Freude an seinem schönen neuen Straßenbegleitgrün. Oh, Tannenbaum!