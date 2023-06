Bremens kreativer Stadtteil: Planungen für „Kunsthafen Walle“ laufen

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Da stehen sie, die Künstler und Organisatoren, und rühren die sprichwörtliche Werbetrommel für die dritte Ausgabe des „Kunsthafens Walle“. Am 4. und 5. soll ganz Walle wieder zu einem Zentrum der Kunst werden. © Frank Scheffka

Walle ist Bremens kreativer Stadtteil, traditionell hafenverbunden und stets gut vernetzt. Für den Herbst wird jetzt eine spektakuläre Kulturaktion geplant. Mitstreiter sind willkommen.

Bremen – „In Walle wohn‘se alle.“ Dieser Schnack kursiert seit Jahrzehnten in Bremen, und in ihm schwingt etwas Abfälliges mit. Doch warum eigentlich? Der Spruch lässt sich auch ins Positive wenden, womit wir bei der Frage wären, aus welchem Grund denn „alle“ in Bremen-Walle wohnen wollen. Eine denkbare Antwort darauf ist die kulturelle Vielfalt des einst durch Textilindustrie und Hafenwirtschaft geprägten Stadtteils. Ein Beispiel dafür ist das Projekt „Kunsthafen Walle“, dessen 2023er-Ausgabe gegenwärtig vorbereitet wird.

Eine Kunstausstellung, die einen ganzen Stadtteil umfasst und durchströmt, eben Walle im Bremer Westen – das ist schon etwas. Der Termin: Sonnabend und Sonntag, 4. und 5. November, jeweils in der Zeit von 12 bis 18 Uhr. Künstler öffnen Ateliers und Werkstätten; Wohnzimmer und Garagen, Kneipen und Restaurants verwandeln sich in temporäre Galerien, das ist das Konzept. Und wer mit auf die Waller Bühne möchte, ist herzlich willkommen, so die Organisatoren – interessierte Kunstschaffende mit Bezug zu Walle (auch aus dem Bremer Umland) finden ein Anmeldeformular auf der Internetseite des Vereins. Die Kontaktaufnahme ist auch möglich per Mail an kontakt@kunsthafenwalle.de.

„Nirgendwo in Bremen bekommt man so einen Mix an unterschiedlichsten künstlerischen Positionen, eingebunden in viele spannende Örtlichkeiten“, sagt die Künstlerin Petra Heitkötter, die das Projekt „Kunsthafen Walle“ 2019 mit Brigitte Fischer-Panzlau und Delia Nordhaus gegründet hat. „Zuerst wollten wir normale offene Ateliers organisieren.“ Dann aber sei die Idee entstanden, die „Kreativkräfte des Stadtteils zum Vorschein zu bringen“.

Kunst in der Straßenbahn, Kultur in der Eisfabrik

Zu den Locations zählen in diesem Jahr die ehemalige Feuerwache am Holz- und Fabrikenhafen, die Kellogg-Ateliers auf der Überseeinsel, Räume der Gewoba in der Überseestadt, eine Straßenbahn der Linie 10 sowie die ehemalige Warncken-Eisfabrik. Mit dabei ist auch die Hochschule für Künste mit ihren neuen Ausstellungsräumen vor dem Speicher XI. Und mit der Berufsschule für Groß- und Außenhandel und Verkehr an der Nordstraße gibt es einen zentralen Info-Punkt. „Dort finden die Besucher von allen Mitwirkenden eine Arbeit zur ersten Orientierung. Ausgestattet mit Tipps und einem Lageplan kann die individuelle Kunst-Tour beginnen“, sagt der frühere Bremer Finanz-Staatsrat Henning Lühr, inzwischen erster Vorsitzender des Vereins „Kunsthafens Walle“.

Die „Galerie des Westens“ („GaDeWe“) an der Reuterstraße im Stadtteil Walle, der im Bremer Westen liegt. © Kuzaj

Wie kommt es, dass Walle so viele kreative Menschen anzieht? Der Stadtteil hat sich durch Verwandlung der alten Hafenreviere in die Überseestadt stark verändert, sich in anderen Bereichen aber auch aus sich heraus weiterentwickelt: Wohnstraßen wie einst im Viertel oder in der Neustadt, lebendig, vielfältig, mit einer guten Mischung aus Einzelhandel und – eben – Kultur. Mittenmang die neu belebte Union-Brauerei, das Bremer Kriminaltheater, Zentren wie das Kulturhaus Walle („Brodelpott“), Perlen wie der „Logbuchladen“. Die kulturellen Wurzeln des Viertels reichen weit zurück – einst etwa gab es hier das Waldau-Theater samt Schauspielschule; Institutionen wie die „Galerie des Westens“ an der Reuterstraße haben ihre Ursprünge in den 80er Jahren.

Warum Bremen-Walle als „Quelle des Inspiration“ gilt

Warum Walle? Petra Heitkötter, seit vielen Jahren in Walle verwurzelt und vernetzt, beantwortet die Frage so: „Meiner Meinung nach ist Walle der Stadtteil in Bremen, der die meisten und unterschiedlichsten Menschen friedlich miteinander vereint.“ Alles vermische sich, angetrieben von Neugier aufeinander. „Das ist auch eine Quelle der Inspiration.“ Und: „Vor zehn bis 15 Jahren sind sehr viele Künstler hergezogen, da die Mieten günstig waren und auch Atelierraum bezahlbar.“ Sie trafen in Walle auf offene Menschen, so Heitkötter: „Die Menschen, die hier schon seit Generationen leben, sind durch die Hafennähe weltoffen und neugierig. Die neu Zugezogenen sind meistens auch in bewusster Entscheidung hier, weil sie Vielfalt suchen und keine Wiederholung und Langeweile.“