Bremens höchster Berg

Bremen - Von Martin Kowalewski. Der Weg auf den höchsten Berg der Stadt ist beeindruckend. Irgendwann steht man höher als die Stromleitungen an großen Masten. Ein prächtiger Blick auf die Autobahn und von der anderen Seite übers Blockland und die Kleine Wümme öffnet sich.

Die Blocklanddeponie feierte am Sonntag ihr 50-jähriges Bestehen. Oben – auf dem Gipfel – packten Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) und der Vorstand der Stadtreinigung eine Geburtstagstorte aus. 5 000 Besucher sind zum „Tag der offenen Tür“ auf die Deponie gekommen. Am Fuß des Bergs ist ein Marktplatz mit Bühne, Hüpfburg und vielen Info-Zelten aufgebaut. Ebenso steht eine Bühne oben auf dem Bergplatz – auf einem Plateau. Jule (6) und Ella (4) aus Bremen laufen bei der Wertstoffrallye, krabbeln unter einer Stange und holen Müll aus einer Kiste. Jule trägt eine blaue Tonne, Ella eine gelbe. Pappen, Plastikflaschen und mehr packen die beiden Mädchen in die passenden Tonnen. „Ich habe eine Flasche getragen“, sagt Ella stolz. Jule sagt: „Das Sortieren war okay, kein Problem.“

Viele der Besucher genießen den Blick vom Aussichtspunkt auf die Silhouette Bremens. Der Fernsehturm ragt am Horizont empor. Auch das Stahlwerk ist gut zu sehen. Unten auf dem Marktplatz wartet Jasmin Wagner vom Team „Abfallberatung“ der Stadtreinigung an einem Stand. Rahja (8) und Tjordes (5) hocken vor ihr und bekommen Müll gereicht, den sie sortieren und in die richtige Tonne stecken. Die beiden zerlegen eine leere Pralinenpackung. Die Kunststoffeinlage kommt in den Gelben Sack. Die Pappe in die Blaue Tonne. Alles richtig.

Seit der Inbetriebnahme 1969 wird in der Blocklanddeponie vor allem mineralischer Abfall gewerblicher Herkunft eingelagert – jährlich 200 000 Tonnen Müll. Hausmüll wandert gleich in die im gleichen Jahr eröffnete Müllverbrennungsanlage.

Christian Vater (60), Abteilungsleiter Deponie und Recyclingstationen bei der Stadtreinigung, erinnert in einer Rede an das Jahr 1969, die Mondlandung, an das Festival „Woodstock“. „Es gab damals bereits hochentwickelte Technologien, aber nicht im Bereich Entsorgung. Es gab so gut wie keine Umweltgesetze.“ Erst 1972 sei ein Gesetz zur Beseitigung von Abfall gekommen. Er zitiert aus einem Brief eines benachbarten Kleingartenvereins, der vom Bau der 70 000 Quadratmeter großen Deponie nicht gerade begeistert gewesen sein soll.

Von 1992 bis 1997 wurde ein 25 Hektar großes Biotop als Kompensationsmaßnahme nahe der Deponie angelegt. In den Jahren 2011 bis 2013 wurde in einem gut vier Hektar großen Bereich ein neuer Deponieabschnitt über dem alten errichtet, eine „On-Top-Deponie“. Eine weitere soll in den nächsten Jahren folgen. Etwa 2030 wird Schluss sein mit der Müllanlieferung. Auf 48 Meter Höhe komme die Deponie heute, sie soll noch auf 60 Meter wachsen. Es sei unklar, wie lange sich die Nachsorge hinzieht. Vater nennt 100 Jahre als möglichen Zeitraum.

In einem Zelt zeigt Martin Zeymer (36), Referatsleiter bei der Stadtreinigung, wie die Deponie abgedichtet und bepflanzt wird. Gras und kleine Pflanzen wachsen auf einer Schicht Muttererde. Darunter: 20 Zentimeter Kies, der auf einer 2,5 Zentimeter dicken Kunststoffdichtungsbahn ruht, die kein Wasser durchlässt. Diese ist durch eine 30 Zentimeter starke Schicht von der Deponie getrennt, die Unebenheiten ausgleicht und die Ableitung von Wasser und Gas erlaubt.