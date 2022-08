Bremens Gedächtnis: Staatsarchiv bekommt zusätzlichen Magazinbau

Von: Thomas Kuzaj

So soll der neue Magazinbau des Bremer Staatsarchivs aussehen: Der Siegerentwurf des Berliner Architekturbüros Bruno Fioretti Marquez aus rückwärtiger Perspektive. © Büro Bruno Fioretti Marquez GmbH

Bremen – Ein wichtiges Bauprojekt an einer städtebaulich sensiblen Stelle: Der Architekturwettbewerb für den Magazinneubau des Bremer Staatsarchivs (Fedelhören, Nähe Wallanlagen) ist entschieden. Für den Wettbewerb hatten sich knapp 40 Architekturbüros beworben, zwölf von ihnen wurden zur Teilnahme zugelassen. Der Siegerentwurf stammt vom Büro Bruno Fioretti Marquez (Berlin).

Mit der Erweiterung des Magazins wird ein jahrzehntelanges Provisorium enden: Das Staatsarchiv leidet unter einem großen Platzproblem und nutzt bislang einen umgebauten Luftschutzbunker am Dobben als zusätzlichen Aufbewahrungsort. 1968 hatte das Staatsarchiv seinen Neubau am Präsident-Kennedy-Platz (Ecke Fedelhören) bezogen. Schon damals war eine Erweiterung vorgesehen, „denn Archive sind auf den Zuwachs von Beständen angelegt“, wie ein Sprecher des Kulturressorts erklärt. Und eben: „Seit Jahren ist diese Erweiterung überfällig, denn der seit 2008 denkmalgeschützte Bestandsbau ist bereits länger voll belegt.“

Dokumente aus zehn Jahrhunderten bilden das Gedächtnis der Stadt. Das Staatsarchiv gilt als eine der ältesten bremischen Einrichtungen. Die Geschichte seiner Vorgänger reicht bis ins Mittelalter zurück – die Ursprünge finden sich im 12. und 13. Jahrhundert. Erstmals erwähnt wird das Archiv im Jahr 1221 in der Stadtchronik von Gert Rynesberch und Herbord Schene, wie es auf der Website der Einrichtung heißt.

Ursprünge in der Liebfrauenkirche

Und weiter: „Dort wird berichtet von einer durch Bremer erbeuteten Eisenkette, die zuvor von Erzbischof Gerhard II. nahe der bei Farge-Rekum gelegenen Witteborg als Wesersperrwerk genutzt und als Kriegsbeute in die Tresekammer geschafft worden war. In dieser Kammer, untergebracht im Nordturm der Liebfrauenkirche, wurden neben Wertsachen und Geldern der Stadt die städtischen Urkunden, Verträge, Privilegien und Besitztitel aufbewahrt.“ Es begann also in der Liebfrauenkirche – im Herzen der Altstadt.

Zurück an den Präsident-Kennedy-Platz, wo im Mai 1968 eine Kombination aus einem Magazinturm mit acht Stockwerken und zwei Kellergeschossen (mit einer Archivkapazität für zehn Kilometer Akten) sowie einem angeschlossenen zweistöckigen Atriumgebäude für Verwaltung und Werkstätten, Bibliothek und Forschung, Ausstellungen und Veranstaltungen eröffnet wurde.

Der neue, zusätzliche Magazinbau soll sich in die Umgebung einfügen und zugleich zum 68er-Bau passen. Eine 2019 vom Staatsarchiv in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie ergab, dass die benötigten Magazinflächen auf dem vorhandenen Grundstück mit einem Kostenaufwand von etwa 8,7 Millionen Euro errichtet werden könnten. Bremen brachte das Vorhaben in den Bundeswettbewerb des Förderprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ ein. „Über dieses Programm fördert der Bund Vorhaben mit besonderer nationaler Wahrnehmbarkeit, hoher baukultureller Qualität und überdurchschnittlichem Investitionsvolumen“, so der Ressortsprecher.

Berlin gibt 4,1 Millionen Euro dazu

Und Bremen hatte Erfolg. Das neue Magazin entsteht mit einer Bundesbeteiligung in Höhe von 4,1 Millionen Euro. „Zugleich hat ein privater Spender aus Bremen Drittmittel in Höhe von 0,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt“, hieß es. Die restlichen 4,1 Millionen Euro muss Bremen selbst zahlen.

Nicht allein offizielle Dokumente, auch Bestände aus der Wirtschaftsgeschichte finden sich im Staatsarchiv – wie etwa das Firmenarchiv von Kaffee HAG. © Kuzaj

Der Neubau bekommt eine Bruttogeschossfläche von etwa 2.550 Quadratmetern. Dieser Wert ist das Ergebnis eine Bedarfsanalyse; die neuen Flächen sollen – so Prof. Dr. Konrad Elmshäuser, der Archivdirektor – bis zum Ende der analogen Überlieferung ausreichen. Über die zum Architekturwettbewerb eingereichten Entwürfe entschied eine Fachjury unter Vorsitz von Prof. Volker Staab (Architekt). Der erste Preis ist mit 12 .00 Euro dotiert. Zwei dritte Preise in Höhe von jeweils 7.750 Euro gingen an die Büros Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten (Dresden) und Heine Mildner Architekten, ebenfalls Dresden.

Über den Siegerentwurf des Büros Bruno Fioretti Marquez heißt es: „Die Konturen des viergeschossigen neuen Gebäudes fügen sich präzise in das verfügbare Baufenster und in den städtebaulichen Kontext der hochkarätigen Denkmale der Nachkriegsmoderne ein. Ein zurückhaltend dimensionierter eingeschossiger Annex berührt sehr maßvoll den denkmalgeschützten Archivturm und integriert beide Gebäudeteile mit funktional begründeten Räumen für den Archivbetrieb.“ Landeskonservator Prof. Dr. Georg Skalecki formuliert es so: „Der Siegerentwurf schlägt einen Ergänzungsbau vor, der angemessen, zurückhaltend, aber dennoch mit eigener Gestaltungssprache das hochkarätige Denkmal Staatsarchiv und das Ensemble ergänzt.“ Nach dem Verhandlungsverfahren mit den Preisträgern hat das Büro Bruno Fioretti Marquez nun den Zuschlag zur Realisierung des Bauvorhabens bekommen. Die Bauarbeiten sollen „im zweiten Quartal 2024 beginnen und bis Ende 2025 abgeschlossen sein“, heißt es im Kulturressort.

Sämtliche Entwürfe und die Ergebnisse des Wettbewerbs sind bis zum 30. September im Foyer des Bremer Staatsarchivs in einer Ausstellung zu sehen. Die Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 16 Uhr. Eintritt: frei.