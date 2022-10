Bremens dümmster Einbrecher: Zweimal in einer Nacht erwischt worden

Von: Yannick Hanke

Ein mutmaßlicher Einbrecher wurde in Bremen während einer Nacht zweimal von der Polizei erwischt. © imago/Symbolbild

Wenig Erfolg hatte dieser Einbrecher in Bremen: Binnen weniger Stunden wurde der Dieb zweimal von der Polizei auf frischer Tat erwischt.

Bremen – Und täglich grüßt das Murmeltier. Wie in der Kult-Komödie mit Bill Murray muss sich dieser mutmaßliche Einbrecher in Bremen vorgekommen sein. Laut der Polizei soll der 24-jährige Mann in der Nacht zu Freitag, 7. Oktober 2022, versucht haben, in ein Mehrfamilienhaus im Rembertiring einzubrechen. Das misslang, die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Nur wenig später sahen sich die Beamten erneut mit dem Mann konfrontiert. Doch der Reihe nach.

Bremen: Einbrecher lässt sich in einer Nacht zweimal von der Polizei erwischen

In das Mehrfamilienhaus im Rembertiring hätte sich der 24-Jährige mit einem Brecheisen Zugang verschaffen wollen, heißt es von der Polizei. Das ging jedoch gehörig schief, er hinterließ satte 16 Hebelmarken und zog die Aufmerksamkeit einiger Passanten auf sich. Es kam, wie es kommen musste: Die Polizei rückte an, der Mann wurde abgeführt.

„Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde er zunächst entlassen“, ließ die Polizei verlauten. Der 24-jährige Langfinger sollte sich jedoch alles andere als geläutert zeigen. Denn zusammen mit einem Komplizen suchte er sich „nachts ein weiteres Objekt aus“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Das Duo soll versucht haben, in eine Wohnung im Breitenweg einzudringen. Das ging jedoch so lautstark vonstatten, dass die Polizei erneut anrückte.

Hopfen und Malz verloren: Bier verrät Einbrecher und dessen Komplizen

Laut den Beamten sei das Abstreiten der Straftat zwecklos gewesen. Ein niederländisches Bier in der Hand des mutmaßlichen Einbrechers und eines der gleichen Sorte in der aufgebrochenen Wohnung hätten die Indizienkette vervollständigt.

Anschließend wurden die beiden Männer im Alter von 19 und 24 Jahren festgenommen. Die Haftprüfung dauert noch an. Hier waren Hopfen und Malz wohl im wahrsten Sinne des Wortes verloren.

