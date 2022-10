Bremens älteste Shopping-Mall

Ein Blick ins Huchtinger Roland-Center. © Roland-Center/Burau

Im November 1972 öffnete das Roland-Center als erste Shopping-Mall in Bremen. Jetzt feiert das Einkaufszentrum seinen 50. Geburtstag mit Enie van de Meiklokjes und Harry Wijnvoord.

Bremen – Shopping-Mall? Etwas Neues aus Amerika! Wow! Für Bremen und „umzu“ war die Eröffnung des Roland-Centers in Huchting am 2. November 1972 eine echte Attraktion. Es war das erste Einkaufszentrum in der Region. Und auch bundesweit eines der ersten, eines der ersten fünf vom Betreiber ECE aus Hamburg jedenfalls.

In der nächsten Woche feiert das Roland-Center den runden Geburtstag. Am Donnerstag, 3. November, um 15 Uhr schneidet die Fernsehmoderatorin Enie van de Meiklokjes die Geburtstagstorte an. Dann folgen drei Tage lang „ein buntes Programm für die ganze Familie“ und ein verkaufsoffener Sonntag am 6. November (13 bis 18 Uhr). Die Abschluss-Tombola moderiert Harry Wijnvoord („Der Preis ist heiß“).

Gut 30 000 Quadratmeter Verkaufsfläche hat das Center heute. Rund 100 Einzelhandelsgeschäfte sind dabei, Shops, Eiscafés, Restaurants. Ein branchenüblicher Mix. „Wir haben immer noch einen textilen Schwerpunkt“, sagt Center-Manager Frank Trompeter. Der Trend gehe aber in Richtung Hardwaren. Dafür stehen TK-Maxx, Woolworth und auch Rusta.

Rusta aus Schweden seit 2020 in Huchting

Der schwedische Discounter, dessen Warenhäuser die Sortimente Wohnen, Garten und Heimwerken bis hin zu Haushalt und Beauty umfassen, hat 2020 in Huchting geöffnet. Es ist der einzige Standort der Schweden in der Region. Ein Alleinstellungsmerkmal. „So etwas ist das Salz in der Suppe für ein Einkaufszentrum“, freut sich Trompeter.

Angefangen hat das Roland-Center vor 50 Jahren mit rund 20 000 Quadratmetern Verkaufsfläche und mit 50 Fachgeschäften, Supermärkten, Cafés, Restaurants sowie zwei Warenhäusern, geht aus den Archiven hervor. Im Laufe der Jahre ist das Einkaufszentrum immer mal wieder umgebaut, aufgestockt und erweitert worden, unter anderem 1999 um 3 000 Quadratmeter und 2017 für 2,5 Millionen Euro. Von legendären Zeltfesten in den 70er und 80er Jahren mit Udo Jürgens, Frank Zander und Gitte ist in der Chronik zu lesen. Auf das Jahr 2006 wird darin auch verwiesen. Damals lebten die Künstler Florian Thalhofer und Kolja Mensing einen Monat lang in einem Wohnwagen auf dem Parkplatz und drehten einen Dokumentarfilm über das Roland-Center – „13ter Shop“.

Zeltfeste und ein Dokumentarfilm

Zurück aus den Annalen zu Frank Trompeter: Er ist seit neun Jahren Center-Manager, ungefähr der zehnte seit 1972. Seinen Angaben zufolge zieht das Center im Schnitt täglich 13 000 Besucher an. Das Einzugsgebiet reicht von der Bremer Neustadt aus weit hinein ins Umland, über Weyhe, Stuhr und Delmenhorst bis Ganderkesee. „Beim Umsatz liegen wir als eines der wenigen Center wieder auf Vor-Corona-Niveau“, sagt er und spricht von einer „schwarzen Null im Vergleich zu 2019“.

Corona ist noch längst nicht erledigt. Jetzt kommen die explodierenden Energiepreise hinzu. Der Krisenmodus bleibt. „Wir sparen, wo wir können, aber so, dass die Kunden es nicht merken“, sagt Trompeter. Langfristige Lieferverträge sicherten dem Center einen guten Preis. Alle sechs Rolltreppen laufen noch. Beleuchtung und Logos werden allerdings früher ausgeschaltet. Geöffnet ist das Center jetzt eine Stunde kürzer – an sechs Tagen in der Woche von 10 bis 19 Uhr.

Vier bis fünf Leerstände konstatiert der Center-Manager – „durch die Aneinanderkettung der Krisen“. Das werde aber kein Dauerzustand bleiben. „Die Vermietungsabteilung ist in erfolgsversprechenden Gesprächen.“ 2023 sollen dann auch Solarmodule auf dem Center-Dach installiert werden. Dadurch sollen die Energiekosten und damit die Nebenkosten für die Mieter gesenkt werden.