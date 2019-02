Griff in die Kasse - Mann klaut Geld aus Discounter

Unter dem Vorwand etwas kaufen zu wollen, stahl ein etwa 25 Jahre alter Mann Geld aus der Kasse eines Discounters in Bremen-Osterholz. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Bremen-Osterholz - Der Mann betrat gegen 15 Uhr das Geschäft an der Hans-Bredow-Straße, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. An der Kasse gab er zunächst vor, etwas bezahlen zu wollen. Als die 59 Jahre alte Angestellte die Kassenlade öffnete, griff der Mann in die Kasse. Obwohl die Mitarbeiterin die Lade umgehend schloss, konnte der Unbekannte einige Scheine entnehmen und flüchten. Auf seiner Flucht in Richtung eines Küchenstudios schubste er noch eine weitere Angestellte beiseite.

Täter war komplett schwarz gekleidet

Der Tatverdächtige soll etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß gewesen sein. Bei der Tat trug er eine schwarze Hose, eine schwarze Steppjacke und einen schwarzen Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte er über ein Cappy gezogen.

Die Polizei fragt, wem der Mann auf seiner Flucht aufgefallen ist und Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/362-3888 zu melden.

