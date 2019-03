Polizei fasst jugendlichen Erpresser

Sexmails

Bremen/Bamberg – Ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus Bremen ist als Verdächtiger für erpresserische Sexmails ermittelt worden. Wie die Zentralstelle Cybercrime Bayern und das bayerische Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilten, wurde der Junge „trotz intensiv genutzter Methoden der Verschleierung und Anonymisierung“ ermittelt. In seinem Zimmer in seinem Elternhaus sicherten die Ermittler demnach bei einer Razzia im November umfassendes Beweismittel. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“ werde die Öffentlichkeit erst jetzt informiert. Es soll 2018 diverse unabhängig voneinander agierende Täter gegeben haben, hieß es.