Bremen von A bis Z: Z wie Zoll

Von Thomas Kuzaj. Wann waren Sie zum letzten Mal beim Zoll? Nun, dort landet man zuweilen schneller, als man denkt. Zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit, wenn es darum geht, den Weihnachtsmann nach Kräften zu unterstützen – und ihm die eine oder andere Besorgung abzunehmen. Etwa per Online-Einkauf.

Da ist ja weltweit alles möglich. Die Bremer lieben Online-Einkäufe. Man sieht es (nicht nur zur Weihnachtszeit) an den vielen Paketwagen, die Tag und Nacht unterwegs sind. Pakete haben ja oft etwas mit Überraschungen zu tun. Nicht nur, weil zuweilen Geschenke drin sind. Sondern auch, weil manchmal nicht das Paket kommt, sondern Post vom Zoll. Mit der Aufforderung, sich beim Hauptzollamt an der Hafenstraße in der Überseestadt zu melden.

Dort angekommen, findet sich der (bis dahin noch verhinderte) Paketempfänger in der Abteilung „Postabfertigung“ wieder, wo er gebeten wird, in einem Wartezimmer Platz zu nehmen. Wie beim Zahnarzt. Und voller Menschen, die gucken, als seien sie genau dort. Zum Zeitvertreib liegen Zeitschriften aus, die man sonst auch nicht liest. Es gilt, eine Nummer zu ziehen. Wie beim Schlachter. Schließlich wird man aufgerufen und darf sein Paket – es kommt aus Japan – unter Aufsicht öffnen. Dann ziehen die Zollfachleute sich noch einmal zurück. Und schließlich wird der Empfänger in eine weitere Abteilung geschickt, um eine sorgsam ermittelte Zollabgabe zu zahlen. Dann gibt‘s das ersehnte Paket.

Nun kann der Weihnachtsmann (aber verraten Sie´s niemandem!) die japanischen Manga-Filzstifte unter den Weihnachtsbaum legen. Und dazu ein mehrseitiges Dokument („Einfuhrabgabenbescheid“) samt Quittung. Das ist fast noch schöner als das eigentliche Geschenk.