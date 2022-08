Bremen: Zoff im Clanmilieu - 23-Jähriger durch Schuss verletzt

Von: Elisabeth Gnuschke

Mit einem Streit im Clanmilieu hatte es die Bremer Polizei am Montag zu tun. Dabei wurde ein 23-Jähriger durch Schüsse verletzt. Der mutmaßliche Schütze stellte sich später. © Kuzaj

Bei einem Streit im Clanmilieu ist in Bremen einen junger Mann durch Schüsse verletzt worden. Inzwischen hat sich der mutmaßliche Schütze gestellt.

Bremen – Streitigkeiten im Clanmilieu haben der Bremer Polizei am Montagnachmittag wieder mal einige Arbeit beschert. Dabei wurde ein 23-Jähriger bei Schüssen verletzt, ein 43-Jähriger hat sich am Abend der Polizei gestellt. Und die Arbeit wird sich bei Ermittlern, Anwälten, Staatsanwaltschaft und voraussichtlich auch Gericht noch fortsetzen. Erfahrungsgemäß tun sich allerdings in Verhandlungen bei allen an Streits Beteiligten große Erinnerungslücken auf.

Schüsse im Clanmilieu: Verletzter aus Klinik entlassen

Doch zurück zum jüngsten Streit. Der spielte sich laut Polizei am Montag gegen 16.30 Uhr in Woltmershausen ab. Schüsse fielen, berichtete eine Polizeisprecherin am Abend. Ein 23-Jähriger erlitt eine Schussverletzung am Bein, wurde in der Nacht operiert und ist bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Während der Polizeimaßnahmen nach den Schüssen sollen sich zahlreiche Angehörige der Streithähne versammelt und mächtig verbal gezofft haben. Die Polizei unterband die Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit, hieß es. Die Woltmershauser Straße war für den Einsatz für längere Zeit gesperrt.

Zu besagter Polizeiarbeit gehören unter anderem Spurensicherung und Zeugenbefragungen. Schnell, so am Dienstag Polizeisprecher Nils Matthiesen, führten die Hinweise zu einem 43-Jährigen als Schützen. Zu Hause trafen ihn die Polizeibeamten allerdings nicht an. Stattdessen stellte sich der Mann den Angaben zufolge noch am Montagabend im Beisein seines Rechtsanwaltes den Ermittlungsbehörden.

Bremer Polizei: Null Toleranz bei Clankriminalität

Laut Polizei sind der Verletzte und der mutmaßliche Schütze verwandt und gehören einer Großfamilie an. Mehrere Mitglieder dieser Großfamilie wiederum ordnet die Bremer Polizei der Clankriminalität zu, wie Matthiesen sagte. Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen des Streits, sind längst nicht beendet, hieß es.

Alle Beteiligten erhielten sogenannte Gefährderansprachen. Nils Matthiesen: „Die Polizei schöpft im Rahmen ihrer Null-Toleranz-Strategie alle rechtlichen Möglichkeiten aus und geht konsequent gegen Clankriminalität vor.“