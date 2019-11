Zirkus Roncalli errichtet Zelt auf der Bürgerweide: Zauber und Technik

Bremen - Roncalli-Zeltmeister Michele Rossi hält einen dampfend heißen Kaffee in der Hand. Einmal durchatmen beim Zeltaufbau auf der Bürgerweide, dann geht‘s gleich weiter. Alles durchgeplant, jeder Handgriff sitzt – es dauert insgesamt nur zwei Tage, bis das große Roncalli-Zelt fertig aufgebaut ist. Ab Mittwoch, 20. November, zeigt der Circus hier sein Programm „Storyteller – Gestern. Heute. Morgen.“.

Am Morgen ging‘s auch gleich los. Erste große Aufgabe für das Team um Zeltmeister Rossi und Logistikchef Patrick Philadelphia: Ausmessen des Platzes, Schlagen der Anker. Ungefähr so viel Platz wie auf einem Fußballfeld ist notwendig, damit das Roncalli-Zelt überhaupt aufgebaut werden kann.

Nächster Programmpunkt: Stellen der Masten. Dann, am Freitagnachmittag, der graue Bremer Novemberhimmel wird schon dunkel: Hochziehen des Zeltes. Neben den vier Hauptmasten halten 88 Rondellstangen das Zeltdach oben. Und nun – Manege frei? Nein, noch nicht! Für Sonnabend ist der Innenausbau geplant.

Roncalli-Manege in Bremen: Acht Kubikmeter Späne nötig

Und auch da gibt es eine Menge zu tun. Für die Roncalli-Manege zum Beispiel müssen acht Kubikmeter Sägespäne an ihren Platz gebracht werden. Die Manege hat einen Durchmesser von 10,50 Metern.

Der Roncalli-Aufbau – eine Aufgabe, an der insgesamt „65 Leute“ beteiligt sind, wie Rossi sagt. „Mit den Kraftfahrern.“ Beim eigentlichen Zeltaufbau sind es etwa 35. Mit Erfahrung und dem sicheren Blick für Details achten Rossi, Philadelphia und ihre Kollegen darauf, dass alles klappt.

Schließlich entsteht an jedem Gastspielort ein richtiges Roncalli-Dorf aus Zelt und etwa 100 (zumeist historischen) Zirkuswagen. Eine ganz eigene Welt, die für viele eine Welt voller Zauber ist. Abend für Abend übrigens von mehr als 10.000 LED-Lampen beleuchtet.

+ Roncalli-Zeltmeister Michele Rossi (Mitte) mit seinem Aufbau-Team auf der Bürgerweide. Zu diesem Zeitpunkt liegen die Zeltmasten noch. Der Zeltaufbau verlangt große logistische Präzision und dauert insgesamt nur zwei Tage. © Kuzaj

Roncalli-Zelt: Platz für 1499 Zuschauer

Doch Zauber hin, Zauber her – auch in dieser Welt muss Platz sein für ganz profane Dinge, die dazu beitragen, den Zauber überhaupt möglich zu machen. Es gilt zum Beispiel, insgesamt zwölf Kilometer an Kabeln zu verlegen. Und drei Kilometer Wasserleitungen. Und 1,5 Kilometer Abwasserschläuche. Magie macht Arbeit. . .

Zurück zum Zelt, in dem 1 499 Zuschauer Platz haben. Es ist in der Spitze 16 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 36,80 Metern. Michele Rossi und seine Mitarbeiter müssen 172 Anker für das Hauptzelt schlagen.

Roncalli bietet in Bremen Zirkusmagie der Gegenwart

Klassische Aufbautechnik. In der Manege kommt dann auch hochmoderne Technik zum Einsatz. „Storyteller – Gestern. Heute. Morgen.“ ist ein Programm, das Roncalli ins Morgen, in die Zukunft führen soll. Als erster Zirkus weltweit, so heißt es, ersetzt Roncalli Tiere durch Hologramme: Elefanten, Zirkuspferde und Fische entstehen mit der Hilfe von elf Videobeamern und mehr als einer Million angestrahlten Goldpartikeln.

Das ist die Zirkusmagie der Gegenwart, in der es als nicht mehr zeitgemäß gilt, mit lebenden Tieren von Stadt zu Stadt zu ziehen. Das Zelt auf der Bürgerweide aber steht zugleich auch für die klassische Zirkusmagie – samt Duft von Sägespänen.

Roncalli: Termine bis Mitte Dezember

Mit dem Programm „Storyteller“ ist Roncalli ab Mittwoch, 20. November, auf der Bürgerweide zu Gast. Der Circus bleibt bis zum 15. Dezember in Bremen. Die Vorstellungszeiten: Mittwoch bis Freitag 15.30 und 20 Uhr, Sonnabend 15 und 20 Uhr, Sonntag 14 und 18 Uhr. Montag und Dienstag: spielfrei. Kartenpreise: 15 bis 66 Euro plus Gebühren; die Circuskasse auf der Bürgerweide öffnet ab 20. November täglich von 10 bis 20 Uhr. Für Sonntag, 1. Dezember, plant Roncalli einen „Tag der offenen Tür“ (10 bis 12 Uhr).