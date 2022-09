Bremer Tüftler wollen mit Zahnputztabletten den Markt erobern

Von: Martin Kowalewski

Teilen

Die Zahnputztabletten sind da: Luca Dammann (links) zeigt ein Kundenpaket mit zwei Packungen und einem Aufbewahrungsglas, Florian Schulte-Fabry einen Beutel mit 30 000 „breshtabs“, die die jungen Gründer noch umpacken müssen. © Kowalewski

Mit schäumenden Zahnputztabletten wollen zwei junge Gründer aus Bremen den Markt erobern. Sie sind jetzt mit ihren „Breshtabs“ an den Start gegangen.

Bremen – Sie setzten auf Crowdfunding, und sie haben damit Erfolg gehabt: Luca Dammann (28) und Florian Schulte-Fabry (29) haben mit ihrem Unternehmen „bresh“ den Geschäftsbetrieb aufgenommen. Ihr Produkt heißt „Breshtabs“, Zahnputztabletten mit einer besonderen Eigenschaft: Sie schäumen.

Per Crowdfunding auf der Plattform „Startnext“ kamen die jungen Gründer über die nötigen 15 000 Euro hinaus. Die Kampagne lief vom 15. September bis zum 30. November 2021. Wir berichteten über das Vorhaben und wollten nun wissen, was aus der Idee der schäumenden Zahnputztabletten geworden ist.

Am vorletzten Tag des Zeitraumes bei „Startnext“ erreichten Dammann und Schulte-Fabry das Ziel. In der Nacht vor diesem entscheidenden Tag sei er gedanklich schon tief involviert gewesen, erinnert sich Schulte-Fabry.

Warum ist Schaum beim Zähneputzen so wichtig? Nun, zum einen wünschen die Nutzer das. Sie sind an schäumende Zahnpasta gewöhnt. Die Zahnputztablette, die vor dem Putzen zerkaut wird, soll so mit dem Massenmarkt kompatibel werden, heißt es. Damman, selbst Zahnputztabletten-Fan, vermisst genau den Schaum bei bisherigen Produkten. Und dieser Schaum soll zudem deutlich machen, wo man schon mit seiner Zahnbürste gewesen ist.

„Breshtabs: Familie und Freunde als Tester

Die beiden Gründer fanden in langwierigen Tests heraus: Die Eigenschaft zu schäumen, ist durch die Kombination der üblichen Inhaltsstoffe von Zahnputztabletten erreichbar. 60 bis 70 Prototypen haben Dammann und Schulte-Fabry hergestellt. Einige waren wie gewünscht und wurden im Familien- und Freundeskreis getestet. Gewählt wurde schließlich der Prototyp, der das beste Zahnputzgefühl bot.

Hauptbestandteil der Zahnputztabletten ist Zellulose, die für einen „Poliereffekt“ sorgen soll. Dadurch bleibe der Zahn glatt und biete weniger Haftungsfläche für Bakterien. Xylit (Birkenzucker) diene als Bestandteil für Süße. Dieser wirke auch gegen Bakterien, denen Zucker vorgetäuscht werde, den sie dann nicht bekommen. „Dadurch verhungern die Bakterien“, erklären die Jung-Unternehmer. Schulte-Fabry sieht gute Chancen für einen Erfolg des neuen Produkts aus Bremen. Es gebe nicht viele Anbieter. Die geheime Rezeptur zu entschlüsseln, das sei kaum möglich.

Im April ging das Bremer Start-up an den Markt. Pünktlich zur Lieferung der ersten 500 000 Zahnputztabletten aus Mecklenburg-Vorpommern haben die beiden Gründer ein Büro in der Überseestadt bezogen. Dort sind die Tabletten gelagert, dort müssen die beiden sie umpacken. Ein angelieferter Beutel beinhaltet 30 000 Tabletten, vertrieben werden sie aber abgepackt in kompostierbaren Packungen mit 124, eine Menge, die für zwei Monate reichen soll (Kosten: knapp acht Euro). Die Tabletten müssen zu Hause in ein Gefäß umgefüllt werden, in dem sie nicht feucht werden.

Schäumende Zahnputztabletten: Bremer nehmen Kontakt zu Reformhäusern auf

Bestellen müssen die Unternehmer in großen Mengen: Gleich eine halbe Million Tabletten müssen sie ordern. Bis zur Lieferung vergehen zwölf Wochen, wenn es schnell geht, auch mal acht. Aktuell versuchen die Tüftler, in Reformhäusern fußzufassen. Denn wie dort, hat sich auch „bresh“ natürliche Produkte und Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben.

Aktuell werden die Tabletten in zehn Geschäften von neun Firmen verkauft: in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein, so Groß- und Einzelhandelskaufmann Schulte-Fabry. Bestellungen sind auch über den Online-Shop (www.breshtabs.de) möglich. Dort gehen übrigens viele Anfragen aus Süddeutschland ein, erkennbar an den Postleitzahlen, erzählt der 29-Jährige. Wichtig ist es für die Gründer, die „bresh“ noch neben einer beruflichen Vollzeitbeschäftigung und auch Studium aufbauen, Stammkunden zu gewinnen und so zu stabilen Einnahmen zu kommen.

Derzeit ist der Vertrieb für Dammann, der gelernter Fluglotse ist, und Schulte-Fabry das Thema Nummer eins. Das Produkt bekanntzumachen, das koste viel Zeit und Telefonate. Die beiden Jungunternehmer sind auch auf Messen unterwegs. Dort kämen die Tabletten „für das neue Zahnputzerlebnis sehr gut an“, sagen sie. Da jedoch nur wenige Menschen Zahnputztabletten kennen, müssen die beiden viel erklären.