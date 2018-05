Bremen wirbt weiter um pensionierte Lehrer

Unterrichtslücken

Bremen/Hannover - Bremen geht weiter aktiv auf pensionierte Lehrer zu, um Unterrichtslücken zu füllen und den Personalbedarf an Schulen zu decken. In der Stadt Bremen sind derzeit 22 Stellen unbesetzt und in Bremerhaven 16, wie die zuständige Senatsbehörde auf Anfrage mitteilte. "Pensionäre aus allen und für alle Schulformen sind willkommen", sagte eine Sprecherin.