Bremen will weiter in Wachstum investieren

Bremen - Von Jörg Esser. „Bremen wird als attraktiver Standort wahrgenommen“, sagt Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD). „Investoren und Projektentwickler haben Bremen auf dem Zettel.“ Das zeigt ein Blick in die Gewerbeflächenbilanz der zu Ende gehenden Legislaturperiode, die der Senator und Andreas Heyer, Vorstandschef der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB), am Donnerstag präsentierten.

Durch die Vermarktung von Gewerbeflächen sind laut WFB von 2015 bis 2018 in Bremen rund 9900 Arbeitsplätze gesichert und 3300 geschaffen worden. Zudem seien für den Wirtschaftsstandort privatwirtschaftliche Investitionen in Höhe von mehr als 766 Millionen Euro ausgelöst worden. „Das zeigt, dass wir mit unserer bisherigen Gewerbeflächenpolitik die richtigen Schwerpunkte gesetzt haben“, sagt Günthner. Der Weg soll fortgesetzt, das Gewerbeentwicklungsprogramm der Stadt Bremen konsequent weiterentwickelt werden. „Die Gewerbeflächenentwicklung ist die Grundlage für das zukünftige Wirtschaftswachstum“, fährt der Senator fort. „Wir wollen weiter in Wachstum investieren.“

Weiteren Angaben zufolge hat die WFB in den vergangenen vier Jahren 126 Unternehmen nach Bremen gelotst, davon 68 internationale und 58 nationale Firmen. Mit diesen Ansiedlungen sind laut Heyer fast 2 000 neue Arbeitsplätze und Investitionen von rund 100 Millionen Euro verbunden. Die meisten internationalen Unternehmen, die sich für Bremen entscheiden, kommen aus China. Es folgt die Türkei.

Bei der Vermarktung von Gewerbeflächen verbuchte die WFB mit 136,4 Hektar ebenfalls ein „sehr gutes Ergebnis“. Im Jahresdurchschnitt veräußerte sie damit rund 34 Hektar. Der Gewerbepark Hansalinie am Bremer Kreuz hat mit mehr als 44 Hektar die größte Nachfrage verbucht. Das GVZ liegt mit rund 30 Hektar auf Rang zwei, gefolgt vom Bremer Industriepark mit zwölf Hektar. Erschlossen wurden in den vergangenen vier Jahren mehr als 90 Hektar neue Gewerbegrundstücke. Dafür hat Bremen laut Heyer 92,6 Millionen Euro investiert.

Schwerpunkte der Erschließungsarbeiten seien der Gewerbepark Hansalinie, das GVZ und der Bremer Industrie-Park gewesen. Heyer: „2017 haben wir mit fast 60 Hektar Fläche einen Rekord verzeichnet, denn in diesem Jahr wurden allein 47 Hektar im Gewerbepark Hansalinie erschlossen, um den hohen Flächenbedarf des Daimler-Konzerns und seiner Zulieferer abzudecken.“ Heyer weiter: „Die Flächen waren quasi schon während der Erschließungsphase ausverkauft.“

Ladenhüter gibt es auch. „Farge Ost“ im äußersten Bremer Norden beispielsweise. Andere Gebiete haben sich laut Heyer und Günthner vom Ladenhüter zum Renner entwickelt – der Bremer Industriepark zählt dazu.

Der Gewerbepark Hansalinie soll derweil weiter wachsen. Im Oktober 2018 hat die Wirtschaftsdeputation die Planungsmittel für den Ausbau weiterer 70 Hektar bewilligt. 2020/21 ist die Erschließung geplant. Der Erfolg scheint programmiert. „Es gibt schon erste Anfragen für Flächen, die noch gar nicht vermessen sind“, sagt Heyer.