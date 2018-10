Bremen will mit Hilfe von Kampagne mehr Menschen einbürgern

Bremen - Das Land Bremen will wieder mehr Ausländer einbürgern - und aktiv bei diesen dafür werben. Die rot-grüne Landesregierung hat am Dienstag eine entsprechende Kampagne auf den Weg gebracht.

Alle 36.000 Menschen in Bremen, die die rechtlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen, sollen demnächst einen Brief von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne) erhalten.

Wie bundesweit auch ist die Einbürgerungsquote im kleinsten Bundesland nach Angaben des Innenressorts in den vergangenen Jahren gesunken: von 2,64 Prozent der gemeldeten Ausländer im Jahr 2000 auf 1,29 Prozent sieben Jahre später. Bei der Kampagne nimmt sich Bremen ein Beispiel an Hamburg, das seit 2011 Ausländer in einem Schreiben dazu anregt, sich einbürgern zu lassen und dadurch die Zahl der Anträge steigern konnte.

Die Briefe sollen voraussichtlich ab November in alphabetischer Reihenfolge nach und nach an die potenziellen Neubürger rausgehen. Rund 1000 Schreiben sollen es monatlich in etwa sein. Zusätzlich informiert eine Internetseite über erfolgreiche Beispiele von Ausländern, die sich einbürgern lassen haben. Einbürgerungslotsen sollen Interessierten bei Fragen zur Seite stehen.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa