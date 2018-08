Kita-Beitragsfreiheit: Senatorin legt Konzept zur Umsetzung vor

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Bremen orientiert sich an Niedersachsen. Eltern von Drei- bis Sechsjährigen müssen ab dem Kindergartenjahr 2019/20 keine Kita-Gebühren mehr zahlen. So hatte es die Bürgerschaft im Frühjahr beschlossen (wir berichteten). Am Dienstag legte Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) dem Senat ein Umsetzungskonzept vor.

In Anlehnung an Niedersachsen soll die Beitragsfreiheit 40 Wochenstunden umfassen – und für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres gelten (unabhängig von der besuchten Betreuung in Krippen-, Kindergarten- und alterserweiterten Gruppen). Der Beitrag zur Verpflegung – 35 Euro für das Mittagessen – bleibt (wie in Niedersachsen) unverändert. Niedersachsen hat die Beitragsfreiheit schon mit dem gerade begonnenen Kindergartenjahr eingeführt. Bremen zieht ein Jahr später nach – auch, um Mittelschichtsfamilien keine weiteren Gründe für einen Umzug ins Umland zu liefern.

In Bremen würden zum kommenden Kitajahr mehr als 16.000 und in Bremerhaven bis zu 3700 Kinder (und deren Eltern) von der Beitragsfreiheit profitieren, hieß es im Rathaus. Und: „Der Finanzierungsbedarf des Landes würde 9,9 Millionen Euro für 2019, 25,5 Millionen Euro für 2020 und 25,9 Millionen Euro für 2021 betragen. Durch das ,Gute-Kita‘-Gesetz des Bundes wird das Land die Möglichkeit zur teilweisen Kompensation der Beitragsfreiheit bekommen, um den beiden Stadtgemeinden den Einnahmeausfall zu ersetzen.“ Wie hoch die Förderung ist, steht noch nicht fest.

Fest steht hingegen, dass Träger für das aktuelle Kindergartenjahr (also: 2018/19) in Bremen 5795 Krippen- und 16.076 Kita-Plätze anbieten.

Die Zahl der Schüler steigt

Unterdessen beginnt am Donnerstag das neue Schuljahr – für die Lehrer, vor allem aber auch für die insgesamt 53.670 Schüler der 139 allgemeinbildenden Schulen der Stadt Bremen (2017/18 waren es 53.130 Schüler). Unter ihnen sind 5570 Kinder und Jugendliche (2017/18: 5730), die eine allgemeinbildende Privatschule besuchen. 4558 Kinder werden am Sonnabend, 11. August, eingeschult – im Vorjahr gab es 4850 ABC-Schützen.

Zwar werden im Vergleich zum vorigen Jahr weniger Kinder eingeschult und es wechseln auch weniger Kinder von der Grundschule in den fünften Jahrgang, aber dennoch steigt die absolute Zahl der Schüler. Als einen Grund dafür nennt das Bildungsressort „die stetige Zuwanderung“. Im Rahmen eines Zehn-Millionen-Euro-Programms werden etliche Schulen um Mobilbauten ergänzt.

Bremen habe im allgemeinbildenden Bereich 260 Lehrkräfte neu eingestellt. 50 Stellen sind hier noch unbesetzt. In Bremen sollen aber keine Lehrer zwangsversetzt werden; die Schulen helfen sich untereinander aus. In Bremen gebe es eine bessere Eingangsbesoldung als in Niedersachsen, betonte Senatorin Bogedan.