Bremen - Die Drachen sind wieder in der Stadt. Oder genauer: die Drachenboote. Am Wochenende veranstalten die Bremen „Draggstars“, die Drachenbootabteilung des Bremer Sport-Clubs, zum 15. Mal den Bremer Drachenboot-Cup auf dem Werdersee. Der Drachenboot-Cup ist laut den „Draggstars“ die größte Drachenbootveranstaltung in der Metropolregion. Rund 1 300 Paddler sind am Start.

51 Fun- und Sportteams liefern sich Rennen über 250, 500 und 2 000 Meter und werden für wilde Wellen auf dem Werdersee sorgen. Neben den Bremer (Firmen-)Teams haben sich zahlreiche Mannschaften aus Niedersachsen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern angemeldet. Mit dabei sind unter anderem die Betriebssportgruppen von Gesundheit Nord, Kühne und Nagel, Gewoba oder Kloska. Einige Sportteams reisen extra aus Hannover, Hamburg, Ostfriesland und Wilhelmshaven an. Die weiteste Anreise hat das Team „Schiffsversenker“ der Firma Kloska aus Rostock.

Zum zweiten Mal am Start ist in diesem Jahr das Team „Weser Pinkies“, das erste „Pink-Paddler“-Team aus Bremen, das 2017 gegründet wurde. Unter dem Namen „Pink Paddler“ gibt es international zahlreiche Teams, in denen Brustkrebspatientinnen gemeinsam in einem Boot sitzen. Nach einer Studie des kanadischen Arztes Dr. Don McKenzie soll die fließende Bewegung des Drachenbootpaddelns in der Brustkrebstherapie die Rumpfmuskulatur stärken und die unangenehmen Lymphödeme zurückbilden.

Am Sonnabendmorgen starten um 9 Uhr die Vorläufe auf sechs Bahnen über die 250-Meter-Sprintdistanz, in denen sich die Mannschaften für die Fun-, Funsport- und Sport-Klasse qualifizieren. In den Zwischenläufen fahren die Teams anschließend in ihren Leistungsklassen und kämpfen um den Einzug ins A-Finale.

In der Mittagspause bekommen die Zuschauer die Gelegenheit, selbst ins Boot zu steigen, bevor um 14 Uhr die Finalläufe starten. Zum Abschluss des ersten Renntages nehmen 32 Teams ab 16 Uhr die Verfolgungsrennen über 2 000 Meter in Angriff. Hierbei starten die Boote im Abstand von zehn Sekunden

Am Sonntag messen sich acht Teams über die anspruchsvolle 500-Meter-Mittelstrecke. Beginn ist um 10 Uhr. Der moderne Drachenbootsport ist Fun- und Leistungssport zugleich. Deshalb gibt es den Angaben zufolge neben offiziellen Meisterschaften auch zahlreiche Wettkämpfe für Fun-(Firmen)Teams, die meist ohne größeres Training ins Rennen gehen.

sk

www.bremerdrachenbootcup.de