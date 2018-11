„Wilde Bühne“: Theaterspielen stabilisiert Menschen mit Suchtvergangenheit

Laienschauspieler stehen beim Stück „Ich habe einen Traum“ auf der Bühne. Weg von Cannabis, Alkohol und Amphetaminen – das ist das Ziel des Projektes „Wilde Bühne“ in Walle. Es will Menschen stabilisieren, die mittlerweile clean sind.

Bremen - Kai hat als Jugendlicher Kokain, LSD, Ecstasy, Amphetamine und Alkohol konsumiert. Als er nach Entgiftungen und Therapien clean ist, lässt er sich Sternschnuppen auf den Arm tätowieren und beginnt bei der „Wilden Bühne“ in Walle mit dem Theaterspielen. „Hier habe ich Freunde gefunden und ein Zuhause“, sagt der junge Mann mit dem Undercut. Aktuell spielt der Mann mit Suchtvergangenheit einen Polizisten: „Ich will ausleben, was ich nicht bin. Dadurch lerne ich mich selbst kennen.“

Schauspieler sprühen Graffiti, Schatten tanzen auf der Bühne, dazu läuft Hip-Hop-Musik. Das aktuelle Stück der spendenfinanzierten „Wilde Bühne“ heißt „Ich habe einen Traum“. Seit 15 Jahren besteht das Projekt im Volkshaus. Was alle 14 Schauspieler gemeinsam haben: Sie waren früher drogenabhängig und sind jetzt clean.

„Wir wollen mit den künstlerischen Mitteln der Theaterarbeit vor allem Themen junger Menschen artikulieren und dabei vor nichts zurückschrecken“, sagt Theaterpädagogin Jana Köckeritz. Nach ihren Auftritten im Volkshaus Bremen, in Schulen und Bürgerhäusern diskutieren die Schauspieler mit den Zuschauern über Drogen, Lebenskrisen und Gewalt. Die Ziele sind Suchtprävention und ein Signal gegen Rechtspopulismus.

Ihre neue Produktion „Ich habe einen Traum“ handelt von der Banalität des Alltags, dem Kick des Verbotenen und Zukunftsträumen. Rita, seit 26 Jahren trocken, spielt im Stück die autoritäre Pflegeleiterin eines Altenheims. „Das Theaterspielen hat mich mutiger gemacht“, sagt die 63-Jährige. Wichtig sei ihr der Kontakt zu den jungen Mitspielern: „Die trauen sich, auch mal albern zu sein. Das ist so schön ansteckend.“

Der Verein „Wilde Bühne“ wurde 2003 von den diplomierten Theaterpädagoginnen Michaela Uhlemann-Lantow und Jana Köckeritz gegründet. Seit 2017 verstärkt der Schauspieler und Dozent Pablo Keller das Leitungsteam. Verortet sieht sich das Team im Kunst- und Kulturbetrieb, wenngleich auch andere Fachbereiche wie Bildung, Inneres, Soziales und Gesundheit von der Arbeit angesprochen werden. 2009 wurde die „Wilde Bühne“ als modellhaftes Präventionsprojekt im Bundesdrogenbericht der Bundesregierung hervorgehoben.

Auch in anderen Städten Deutschlands gibt es Kreativ-Angebote für Menschen, die Alkohol und illegale Drogen konsumiert haben. Eines ist etwa „Requisit“, ein Theaterprojekt in Hattersheim nahe Frankfurt am Main. 1995 als kleines EU-Projekt gegründet, erreiche der gemeinnützige Verein heute mit jährlich bis zu 150 Veranstaltungen vor allem Schüler und Auszubildende, sagt Leiterin Nora Staeger: „Wir sind bis zum Sommer 2019 ausgebucht.“

„Requisit“ ist Improtheater. Die Spieler reagieren spontan auf Zurufe aus dem Publikum. Aus dem Stegreif entstehen so Szenen, die es vorher nie gegeben hat. „Unser Improtheater ist wie ein Icebreaker für die anschließenden Gesprächsgruppen mit Schülern, Eltern und Lehrern zum Thema Sucht und Abhängigkeit“, sagt Staeger. Entscheidend sei die Stabilität der Spieler, kaum jemand werde rückfällig: „Es ist so wichtig, dass diese Menschen clean sind, weil in ihnen so viel Potenzial steckt.“

Bereits einige Jahre zuvor gründeten sieben Obdachlose das Projekt „Ratten 07“ in Berlin – laut Leiterin Uta Kala das erste Obdachlosentheater Europas. Mehr als 57 Produktionen habe es seitdem gegeben. Die Themen: Armut und soziale Ausgrenzung. Das aktuelle Stück der Menschen heißt „Der große Kladderadatsch“. Es geht um den 100. Jahrestag der November-Revolution.

- dpa/gn