Wieder Überfälle in der Bremer City und am Hauptbahnhof

Von: Elisabeth Gnuschke

In Bremen ist es am Wochenende erneut zu mehreren Überfällen gekommen. Die Polizei fasste einige junge Tatverdächtige. © Kuzaj

Die Überfälle in der Bremer City und im Umfeld des Hauptbahnhofes reißen nicht ab. Gleich mehrfach kam es am Sonnabend zu Angriffen.

Bremen - Aufgrund der Vielzahl von Überfällen, die seit etlichen Monaten in der Bremer Innenstadt und rund den Hauptbahnhof passieren, setzt die Polizei ihre Schwerpunktmaßnahmen zur Bekämpfung der Kriminalität fort – so auch am Sonnabend. Die Einsatzkräfte fassten dabei den Angaben zufolge zwei junge Tatverdächtige nach Raubtaten.

Wieder Überfälle in Bremen: Vier Halskettenraube

Insgesamt kam es am Sonnabend gleich zu vier Taten, bei denen Halsketten geraubt wurden, berichtete Polizeisprecherin Franka Haedke am Sonntag. Dabei rissen die Täter ihren Opfern unvermittelt die teuren Ketten vom Hals und flüchteten mit der Beute. Die Polizeibeamten fassten zwei junge Verdächtige nach kurzer Flucht und stellten eine Goldkette sicher.

Laut Haedke sind die Tatverdächtigen 17 und 21 Jahre alt und stammen aus Algerien und Marokko. Die Kriminalpolizei leitete gegen sie Ermittlungen wegen Raubes ein, hieß es. Die Schwerpunktmaßnahmen an den bekannten Brennpunkten sollen „verstärkt fortgeführt“ werden, betonte die Sprecherin.

Wie berichtet, beschäftigen unter anderem mehrere Jugendbanden seit Monaten Polizei und Bundespolizei. Im Fokus stehen insbesondere zwei Gruppen aus unbegleiteten minderjährigen Ausländern (Uma) mit Marokkanern sowie mit Jungen aus Algerien und Albanien.

Bei einem weiteren Überfall in der Nacht zu Sonnabend, also vor dem Schwerpunkteinsatz, hat ein Trio aus jungen Männern einen Mann überfallen und verletzt. Die Täter sprachen das Opfer, einen 19-Jährigen, am Sonnabend gegen 4.15 Uhr an einer Disco im Philosophenweg in der Bahnhofsvorstadt an – ein typisches Verhalten von kriminellen Jugendgruppen, mit denen seit Monaten Polizei und Bundespolizei zu tun haben. Ziel der Jugendlichen sind bevorzugt junge Männer, die nachts aus Lokalen kommen, wie Sprecher der Polizeien gegenüber unserer Zeitung sagten.

Junges Räubertrio verletzt 19-Jährigen mit Messer

Plötzlich, so am Sonntag Polizeisprecherin Franka Haedke, attackierte das Trio den 19-Jährigen mit einem Messer. Er erlitt eine schwere Stichwunde im Oberschenkel und kam später in ein Krankenhaus, teilte die Sprecherin mit. Die jungen Täter flüchteten in Richtung Große Weidestraße.

Die Polizei sperrte den Tatort ab, sicherte Spuren und befragte erste Zeugen, so Haedke weiter. Den Angaben zufolge geriet schnell ein 18-Jähriger als Tatverdächtiger in den Fokus der Ermittler. Er stellte sich wenig später an einer Polizeiwache in Delmenhorst.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. Zu einem weiteren Verdächtigen lag der Polizei eine Beschreibung vor: Er soll einen dunklen Teint haben und Dreadlocks tragen. Zeugenhinweise an die Kripo unter 0421/362-3888.