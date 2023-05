Bremen: Wieder Überfälle in der City am helllichten Tag

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

Die Überfälle in Bremen auf Passanten am helllichten Tag nehmen keien Ende. Am Wochenende traf es zwei Senioren. © Kuzaj

Es hört nicht auf: Immer wieder Überfälle in Bremen. Am Wochenende haben junge Täter am helllichten Tag zwei Senioren ausgeraubt.

Bremen – Wieder Überfälle in der Innenstadt, wieder am helllichten Tag, wieder junge Männer als Täter: Diesmal traf es zwei Männer, 77 und 78 Jahre alt. Die Räuber flüchteten mit einer Halskette und einer teuren Rolex-Uhr, berichtete Polizeisprecherin Franka Haedke am Sonntag.

Und so ist es passiert: Am Freitag gegen 14 Uhr fragten zwei junge Männer den 77-Jährigen am Hanseatenhof nach einer Zigarette, so die Polizeisprecherin am Sonntag. Der lehnte das Begehren ab. Und schon griff ihn ein Täter an und riss dem Senior die Kette vom Hals – am Nachmittag. Sein Komplize zerrte am Arm des 77-Jährigen und versuchte, ihm die hochwertige Rolex vom Handgelenk zu reißen. Obwohl der Mann laut um Hilfe schrie, ließen die jungen Räuber erst von ihm ab, als Passanten zur Hilfe eilten, berichtete Haedke weiter.

Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Das Duo flüchtete mit der Halskette in Richtung Wallanlagen. Die Täter sollen etwa 20 Jahre alt, zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank sein. Sie trugen Bärte und hatten schwarze Haaren, hieß es. Bekleidet waren sie den Angaben nach mit Jeans, weißen Sneakers, einer grauen und einer dunkelblauen Jacke. Sie sprachen laut Polizei gebrochen Deutsch.

Bremen: Angriff beim Spaziergang in den Wallanlagen

Am Sonnabend gegen 15 Uhr ein ähnlicher Überfall in den Wallanlagen: Ein 78-Jähriger spazierte mit seiner Frau durch die eigentlich idyllische Grünanlage. Plötzlich, so Haedke, umklammerten ihn zwei Unbekannte von hinten und rissen seinen Arm zurück, um seine Rolex-Uhr abzureißen – offenbar haben die Täter ein genaues Auge für Beute. Der Senior verlor beim Angriff das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Die Angreifer warfen sich auf ihn und raubten ihm die teure Uhr. Der 78-Jährige erlitt laut Polizei leichte Schürfwunden. Die Täter flüchteten in Richtung Wandrahm. Sie sollen jung und schlank sein, schwarze Haare und einen dunklen Teint haben. Sie waren mit T-Shirts und kurzen Hosen bekleidet. Einer trug ein auffälliges pinkfarbenes Cappy, so die Sprecherin.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Raubes, sucht Zeugen und warnt vor dem Ankauf der gestohlenen Halskette und der Rolex-Uhr. Hinweise an die Kripo unter 0421/362-3888.

Seit etlichen Monaten kämpfen Polizei und Bundespolizei massiv gegen Gruppen von Jugendlichen und jungen Männern, die in Bremen Menschen überfallen. Im Fokus stehen dabei Jungen und junge Männer aus Marokko, Algerien, Tunesien und Albanien, die zu zweit, zu dritt und in größeren Gruppen auf Beutezug gehen. Sie rauben Ketten, Handys, Uhren und anderen wertvollen Schmuck und schlagen dabei zum Teil ihre Opfer brutal zusammen.