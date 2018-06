Wahl 2019: Weyher Bürgermeister will zurück Bremen

SPD nominiert Andreas Bovenschulte, Birgit Pfeiffer und Volker Stahmann

+ © Gnuschke Birgit Pfeiffer (v.l.), Andreas Bovenschulte, Carsten Sieling und Volker Stahmann nach der Sitzung des SPD-Unterbezirksvorstandes Bremen-Stadt. © Gnuschke

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Überraschung in der Abendstunde: Den Weyher Bürgermeister Andreas Bovenschulte zieht es zurück nach Bremen. Der 52-Jährige möchte in die Bremische Bürgerschaft. Bekommt er bei der Wahl im Mai 2019 genug Stimmen, wird er sein Amt als Bürgermeister in der niedersächsischen Nachbargemeinde aufgeben. Klappt es nicht mit dem Parlament, nun, dann bleibt der Sozialdemokrat halt Macher in Weyhe.