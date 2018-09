Feuer auf Lürssen-Werft: Totalschaden an Yacht „Sassi“ befürchtet

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Der Sonnenaufgang taucht Bremens Norden in ein romantisch wirkendes Licht. Aber etwas passt nicht. Es ist der dunkle Rauch, der über Vegesack liegt: Großfeuer bei der Lürssen-Werft.

Am Freitag gegen 2 Uhr kam es zu einem Brand im Schwimmdock sowie in der darin liegenden Yacht. Die Löscharbeiten sind kompliziert und könnten sich über das gesamte Wochenende hinziehen. Am Freitagvormittag sind 170 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die Einsatzleitung hatte zusätzliche Kräfte angefordert. Unter anderem hilft nun beispielsweise die Werksfeuerwehr der Papenburger Meyer-Werft. Zudem sind Einsatzkräfte von Feuerwehren aus Niedersachsen dabei. Drei Decks der Yacht – dem Vernehmen nach ein Schiff namens „Sassi“ – und das Dock stehen in Flammen.

Das Dock ist inklusive einer Fläche hinter der Halle laut Lürssen-Angaben 219 Meter lang und 45 Meter breit - die Höhe beträgt 30 Meter. Es wird von einem Millionenschaden ausgegangen. Wie es hieß, sollte das 146 Meter-Schiff im Jahr 2020 fertig werden. Nun wird ein Totalschaden befürchtet.

Zur Brandursache gab es noch am Freitag noch keine Angaben. Das nahe des Schwimmdocks stehende Trockendock und die Bürogebäude der Werft sind nicht von dem Feuer betroffen - das gesamte Gelände wurde geräumt, die Arbeit dort kam zum Erliegen. Die Werft in Aumund ist einer von vier Lürssen-Standorten an der Unterweser zwischen Bremen-Vegesack und Berne.

Wie Lürssen-Sprecher Oliver Grün mitteilt, wurden nach der Brandmeldung „die im Dock arbeitenden Personen umgehend evakuiert und auf eine mögliche Rauchvergiftung untersucht“. Zusätzlich wurde das gesamte Werftareal evakuiert. „Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zu keinen Personenschäden“, so der Sprecher. Die Behörden hatten für den Bereich Fähr-Lobbendorf zunächst eine amtliche Gefahrenmitteilung ausgegeben.

Anwohner mussten Fenster und Türen geschlossen halten müssen und sollten ihre Wohnungen nicht verlassen. Die Gefahrenwarnung wurde inzwischen aufgehoben. Die Einsatzkräfte kämpfen derweil darum, an den Brandherd heranzukommen. Das ist wegen der Bauweise des Schiffes offenbar schwierig. Die Hitze kann nicht aus dem Neubau entweichen.

Auch das Dock selbst ist für Einsatzkräfte mit schwerem Gerät nicht so einfach zu erreichen. Zeitweilig brannte der Dachstuhl des Docks auf einer Länge von 130 Metern. Die Feuerwehr ging von drei Drehleitern in 35 Metern Höhe und mit einem Löschboot dagegen vor. Es gelang den Einsatzkräften, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Die Werksfeuerwehr der Meyer-Werft hat einen speziellen Gelenkmast sowie Spezial-Löschschaum mitgebracht.

Das Familien-Unternehmen existiert seit 1875 und wird mittlerweile in vierter Generation geführt. Das Kerngeschäft der Bremer Lürssen-Werft ist der Bau von Militärschiffen bis zur Fregatten-Größe sowie von luxuriösen Mega-Jachten, wie beispielsweise der Azzam. Sie ist mit 180 Metern die längste private Jacht der Welt und gehört dem Scheich Chalifa bin Zayid Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate.

