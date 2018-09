Feuer auf Lürssen-Werft: Löscharbeiten könnten komplettes Wochenende dauern

170 Kräfte im Einsatz

+ © 261news Verletzt wurde zunächst niemand. © 261news

Bremen - Auf der Lürssen-Werft in Bremen ist in der Nacht zu Freitag ein Dock zum Bau von Schiffen samt Neubau einer Luxus-Jacht in Flammen aufgegangen. Der Dock droht einzustürzen. Anwohner müssen Türen und Fenster geschlossen halten und sollen ihre Wohnungen nicht verlassen.