Gröpelingen: Entschärfung einer 250 Kilo Weltkriegsbombe behindert den Verkehr

Von: Lia Stoike

Am heutigen Mittwochmittag wird gegen 12 Uhr eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft. Hierfür muss das Gebiet ringsum gesperrt werden.

Bremen – Am heutigen Mittwochmittag wird in Bremen-Gröpelingen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Anwohner gibt es vor Ort kaum welche, allerdings sind einige Firmen betroffen, die ab 12 Uhr ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen dürfen. Wann das abgesperrte Gebiet wieder begehbar ist, ist aktuell noch unklar. Im näheren Umkreis kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Ganze 250 Kilogramm bringt der Sprengkörper auf die Waage, der bei Sondierungsarbeiten von Experten des Kampfmittelräumdienstes an der Louis-Krages-Straß gefunden und freigelegt wurde. Die amerikanische Fliegerbombe wird im Laufe des Mittags entschärft. Laut Bremer Polizei handelt es sich um eine amerikanische Fliegerbombe.

Sprengmeister Thomas Richter wird die Bombe voraussichtlich gegen 12 Uhr entschärfen. Evakuierungsmaßnahmen sind nur bedingt erforderlich, der Radius für luftschutzmäßiges Verhalten beträgt 500 Meter. Straßen im näheren Umkreis, wie die Louis-Krages-Straße sowie die Kap-Horn-Straße müssen zudem gesperrt werden. Hiesige Firmen wie DHL Express oder L.I.T. Lager und Logistik müssen während der Bombenentschärfung allerdings ihre Arbeit einstellen.

Wie lange die Entschärfung dauert, ist noch unklar

„Der Sprengmeister guckt sich die Bombe vor Ort genau an“, sagt Polizeisprecher Bastian Demann gegenüber kreiszeitung.de. Je nachdem, in welchem Zustand die Weltkriegsbombe ist, entscheide dieser, wie lange die betroffene Region abgesperrt werden muss. Genaue Angaben dazu, wann der Verkehr wieder rollt, kann die Polizei deshalb zum aktuellen Zeitpunkt nicht machen.